بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور

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وأطلت كنزي مرتديةً هوت شورت جينز قصيراً جداً بأسلوب عصري كشف عن جرأتها في تنسيق القطع الصيفية، مع لمسات غير تقليدية من وحي طابع " ، نسقته مع "بلوزة" بنّية. مُجدداً خطفت كنزي ابنة الفنان الأنظار بإطلالة جريئة في .وأطلت كنزي مرتديةً هوت شورت جينز قصيراً جداً بأسلوب عصري كشف عن جرأتها في تنسيق القطع الصيفية، مع لمسات غير تقليدية من وحي طابع " ، نسقته مع "بلوزة" بنّية.

إطلالة كنزي قابلها إشادة من بعض الجمهور وانتقادات من البعض الآخر بسبب جرأتها. ما رأيكم بها؟