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المرأة

بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:26
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مُجدداً خطفت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب الأنظار بإطلالة جريئة في إسبانيا.
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وأطلت كنزي مرتديةً هوت شورت جينز قصيراً جداً بأسلوب عصري كشف عن جرأتها في تنسيق القطع الصيفية، مع لمسات غير تقليدية من وحي طابع "الكاوبوي، نسقته مع "بلوزة" بنّية. 
 
 
 
 
 
 
إطلالة كنزي قابلها إشادة من بعض الجمهور وانتقادات من البعض الآخر بسبب جرأتها. ما رأيكم بها؟ 

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