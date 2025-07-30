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المرأة
بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
30-07-2025
|
04:26
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مُجدداً خطفت كنزي ابنة الفنان
المصري عمرو
دياب
الأنظار بإطلالة جريئة في
إسبانيا
.
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وأطلت كنزي مرتديةً هوت شورت جينز قصيراً جداً بأسلوب عصري كشف عن جرأتها في تنسيق القطع الصيفية، مع لمسات غير تقليدية من وحي طابع "
الكاوبوي
، نسقته مع "بلوزة" بنّية.
إطلالة كنزي قابلها إشادة من بعض الجمهور وانتقادات من البعض الآخر بسبب جرأتها. ما رأيكم بها؟
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