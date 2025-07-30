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المرأة

عن 101 عام... وفاة صاحبة فكرة لعبة "الهولا هوب"

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:07
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غيّب الموت جوان أندرسون عن 101 عام، في دار رعاية في مدينة كارلسباد في ولاية كاليفورنيا، والتي عُرِفَت في إطلاق لعبة "الهولا هوب" الشهيرة والمساهمة في انتشارها.
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وقالت صحف محليّة إنّ أندرسون فارقت الحياة محاطة بعائلتها، ووصفت أسرتها رحيلها بأنه ختام لـ"حياة رائعة". (ارم نيوز)
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