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المرأة
عن 101 عام... وفاة صاحبة فكرة لعبة "الهولا هوب"
Lebanon 24
30-07-2025
|
09:07
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غيّب الموت جوان أندرسون عن 101 عام،
في دار
رعاية في مدينة كارلسباد في ولاية
كاليفورنيا
، والتي عُرِفَت في إطلاق لعبة "الهولا هوب" الشهيرة والمساهمة في انتشارها.
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وقالت صحف محليّة إنّ أندرسون فارقت الحياة محاطة بعائلتها، ووصفت أسرتها رحيلها بأنه ختام لـ"حياة رائعة". (ارم نيوز)
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