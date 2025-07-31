كانت من معجباته.. زوجة وابنة النجم السوري باسل خياط يلفتان الأنظار تعرفوا إليهما (صورة)

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وأطل باسل في الصورة برفقة زوجته وطفليه، وذلك أثناء قضائهم عطلة صيفية في اسبانيا. نشر النجم السوري باسل خياط صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق .وأطل باسل في الصورة برفقة زوجته وطفليه، وذلك أثناء قضائهم عطلة صيفية في اسبانيا.

وعلّق باسل على الصورة قائلاً: "العائلة فوق كل شيء".



وجذبت ابنته الأنظار بعفويتها، بينما لفت شمس ، الابن الأكبر، انتباه المتابعين بملامحه التي تشبه والده.



يُذكر ان ناهد ، زوجة خياط، ليست من الوسط الفني، فقد بدأت علاقتهما بعد تواصلها معه كإحدى المعجبات، ثم تطورت إلى علاقة زواج.



ورزق باسل وناهد بولدين شمس عام 2013 وإيزابيلا عام 2018.