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المرأة

كانت من معجباته.. زوجة وابنة النجم السوري باسل خياط يلفتان الأنظار تعرفوا إليهما (صورة)

Lebanon 24
31-07-2025 | 02:14
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نشر النجم السوري باسل خياط  صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام
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وأطل باسل في الصورة برفقة زوجته ناهد زيدان وطفليه، وذلك أثناء قضائهم عطلة صيفية في اسبانيا. 
 
 
 
 
 
وعلّق باسل على الصورة قائلاً: "العائلة فوق كل شيء". 

وجذبت ابنته إيزابيلا الأنظار بعفويتها، بينما لفت شمس ، الابن الأكبر، انتباه المتابعين بملامحه التي تشبه والده.

يُذكر ان ناهد زيدان، زوجة خياط، ليست من الوسط الفني، فقد بدأت علاقتهما بعد تواصلها معه كإحدى المعجبات، ثم تطورت إلى علاقة زواج.

ورزق باسل وناهد بولدين شمس عام 2013 وإيزابيلا عام 2018. 

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