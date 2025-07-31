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المرأة
كانت من معجباته.. زوجة وابنة النجم السوري باسل خياط يلفتان الأنظار تعرفوا إليهما (صورة)
Lebanon 24
31-07-2025
|
02:14
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نشر النجم السوري باسل خياط صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطل باسل في الصورة برفقة زوجته
ناهد زيدان
وطفليه، وذلك أثناء قضائهم عطلة صيفية في اسبانيا.
وعلّق باسل على الصورة قائلاً: "العائلة فوق كل شيء".
وجذبت ابنته
إيزابيلا
الأنظار بعفويتها، بينما لفت شمس ، الابن الأكبر، انتباه المتابعين بملامحه التي تشبه والده.
يُذكر ان ناهد
زيدان
، زوجة خياط، ليست من الوسط الفني، فقد بدأت علاقتهما بعد تواصلها معه كإحدى المعجبات، ثم تطورت إلى علاقة زواج.
ورزق باسل وناهد بولدين شمس عام 2013 وإيزابيلا عام 2018.
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