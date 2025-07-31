Advertisement

المرأة

احذري الكحل غير الآمن... هذه أضراره على العين

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1399055-638895805034572810.jpg
Doc-P-1399055-638895805034572810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُستخدم الكحل منذ آلاف السنين كوسيلة لتزيين العيون وإبراز جمالها، وهو لا يزال حتى اليوم من مستحضرات التجميل الشائعة، خصوصًا في الثقافات الشرقية والعربية. إلا أن استخدامه، خاصة غير الآمن منه، قد يسبب أضرارًا صحية للعين قد تكون خطيرة في بعض الحالات.
Advertisement

أبرز أضرار الكحل على العين:
احتواء بعض الأنواع على الرصاص
العديد من أنواع الكحل الشعبي أو التقليدي، خاصة غير المُرخّصة طبيًا، تحتوي على نسبة من الرصاص، وهي مادة سامة قد تسبب:

تهيّج العين
تلف العصب البصري

مشاكل في الرؤية مع الاستخدام المتكرر

التهابات وعدوى بكتيرية
استخدام الكحل غير المعقّم، أو مشاركته مع أشخاص آخرين، قد يؤدي إلى انتقال الجراثيم والتسبب في:

التهاب ملتحمة العين
احمرار وحكة وتورم
زيادة الإفرازات الدمعية

انسداد الغدد الدمعية
عند وضع الكحل داخل الجفن (الخط المائي)، قد يؤدي إلى انسداد الغدد الدمعية، ما يسبب:
جفاف العين

شعور بالحرقان

ضعف في ترطيب العين الطبيعي

تهيج وتحسس في العيون الحساسة
بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه مكونات الكحل، مما يؤدي إلى:

دموع مستمرة

حكة شديدة

تهيّج مزمن

خطر على العدسات اللاصقة
استخدام الكحل أثناء ارتداء العدسات قد يؤدي إلى تلوثها أو تحلل مكوناتها، مما يسبب التهابات متكررة.

نصائح لتفادي أضرار الكحل:
اختاري كحلًا طبيًا ومعتمدًا من الجهات الصحية.

تجنّبي وضع الكحل داخل العين (الخط المائي).

لا تشاركي الكحل مع أي شخص آخر.

أزيلي المكياج جيدًا قبل النوم.

توقفي عن استخدام الكحل فور ملاحظة أي تهيّج أو التهاب.

استشيري طبيب العيون عند حدوث أي أعراض غير طبيعية.
 
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: لا تقارير عن أضرار أو إصابات حتى هذه اللحظة
lebanon 24
31/07/2025 20:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المساندة أخذت بعين الاعتبار كيف نخدم غزة وفي آن معا كيف لا نلحق الضرر بلبنان
lebanon 24
31/07/2025 20:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر العصائر المُصنّعة.. أضرار صحية تهدد الكبار والصغار
lebanon 24
31/07/2025 20:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر الإفراط.. أضرار الشوكولا التي لا يعرفها الكثيرون
lebanon 24
31/07/2025 20:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:00 | 2025-07-31
04:47 | 2025-07-31
03:34 | 2025-07-31
02:14 | 2025-07-31
23:58 | 2025-07-30
23:00 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24