احذري الكحل غير الآمن... هذه أضراره على العين

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يُستخدم الكحل منذ آلاف السنين كوسيلة لتزيين العيون وإبراز جمالها، وهو لا يزال حتى اليوم من مستحضرات التجميل الشائعة، خصوصًا في الثقافات الشرقية والعربية. إلا أن استخدامه، خاصة غير الآمن منه، قد يسبب أضرارًا صحية للعين قد تكون خطيرة في بعض الحالات.أبرز أضرار الكحل على :احتواء بعض الأنواع على الرصاصالعديد من أنواع الكحل الشعبي أو التقليدي، خاصة غير المُرخّصة طبيًا، تحتوي على نسبة من الرصاص، وهي مادة سامة قد تسبب:تهيّج العينتلف العصب البصريمشاكل في الرؤية مع الاستخدام المتكررالتهابات وعدوى بكتيريةاستخدام الكحل غير المعقّم، أو مشاركته مع أشخاص آخرين، قد يؤدي إلى انتقال الجراثيم والتسبب في:التهاب ملتحمة العيناحمرار وحكة وتورمزيادة الإفرازات الدمعيةانسداد الغدد الدمعيةعند وضع الكحل داخل الجفن (الخط المائي)، قد يؤدي إلى انسداد الغدد الدمعية، ما يسبب:جفاف العينشعور بالحرقانضعف في ترطيب العين الطبيعيتهيج وتحسس في العيون الحساسةبعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه مكونات الكحل، مما يؤدي إلى:دموع مستمرةحكة شديدةتهيّج مزمنخطر على العدسات اللاصقةاستخدام الكحل أثناء ارتداء العدسات قد يؤدي إلى تلوثها أو تحلل مكوناتها، مما يسبب التهابات متكررة.نصائح لتفادي أضرار الكحل:اختاري كحلًا طبيًا ومعتمدًا من الجهات الصحية.تجنّبي وضع الكحل داخل العين (الخط المائي).لا تشاركي الكحل مع أي .أزيلي المكياج جيدًا قبل النوم.توقفي عن استخدام الكحل فور ملاحظة أي تهيّج أو التهاب.استشيري طبيب العيون عند حدوث أي أعراض غير طبيعية.