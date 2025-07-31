احذري الكحل غير الآمن... هذه أضراره على العين

يُستخدم الكحل منذ آلاف السنين كوسيلة لتزيين العيون وإبراز جمالها، وهو لا يزال حتى اليوم من مستحضرات التجميل الشائعة، خصوصًا في الثقافات الشرقية والعربية. إلا أن استخدامه، خاصة غير الآمن منه، قد يسبب أضرارًا صحية للعين قد تكون خطيرة في بعض الحالات.
أبرز أضرار الكحل على العين
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احتواء بعض الأنواع على الرصاص
العديد من أنواع الكحل الشعبي أو التقليدي، خاصة غير المُرخّصة طبيًا، تحتوي على نسبة من الرصاص، وهي مادة سامة قد تسبب:
تهيّج العين
تلف العصب البصري
مشاكل في الرؤية مع الاستخدام المتكرر
التهابات وعدوى بكتيرية
استخدام الكحل غير المعقّم، أو مشاركته مع أشخاص آخرين، قد يؤدي إلى انتقال الجراثيم والتسبب في:
التهاب ملتحمة العين
احمرار وحكة وتورم
زيادة الإفرازات الدمعية
انسداد الغدد الدمعية
عند وضع الكحل داخل الجفن (الخط المائي)، قد يؤدي إلى انسداد الغدد الدمعية، ما يسبب:
جفاف العين
شعور بالحرقان
ضعف في ترطيب العين الطبيعي
تهيج وتحسس في العيون الحساسة
بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه مكونات الكحل، مما يؤدي إلى:
دموع مستمرة
حكة شديدة
تهيّج مزمن
خطر على العدسات اللاصقة
استخدام الكحل أثناء ارتداء العدسات قد يؤدي إلى تلوثها أو تحلل مكوناتها، مما يسبب التهابات متكررة.
نصائح لتفادي أضرار الكحل:
اختاري كحلًا طبيًا ومعتمدًا من الجهات الصحية.
تجنّبي وضع الكحل داخل العين (الخط المائي).
لا تشاركي الكحل مع أي شخص آخر
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أزيلي المكياج جيدًا قبل النوم.
توقفي عن استخدام الكحل فور ملاحظة أي تهيّج أو التهاب.
استشيري طبيب العيون عند حدوث أي أعراض غير طبيعية.