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المرأة
نجمة ترتدي نفس الحذاء منذ 15 عامًا.. من هي؟!
Lebanon 24
31-07-2025
|
14:56
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في زمن الموضة والصيحات الحديثة، اختارت النجمة الأميركية
نيكي ريد
بطلة سلسلة
twilight
، أن ترتدي نفس البنطال والحذاء منذ سنوات طويلة.
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وفي مقابلة مع
بودكاست
"فن الحياة الصحية مع الدكتور ويل كول" بتاريخ 28
تموز
، كشفت ريد عن التزامها المستمر بنمط حياة مستدام يركز على إعادة استخدام الملابس، موضة أنها ترتدي نفس البنطال يوميًا رغم كثرة الثقوب فيه، حيث تساعدها والدتها في ترقيعه، وتشعر بالفخر بهذا الأسلوب. كما كشفت أنها تستخدم نفس الحذاء منذ 15 عامًا، حيث تجدد نعله كل ثلاث سنوات فقط، ويستمر في خدمتها حتى الآن، مما يعكس حرصها على الاستدامة في كل تفاصيل مظهرها. (فوشيا)
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