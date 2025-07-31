نجمة ترتدي نفس الحذاء منذ 15 عامًا.. من هي؟!

في زمن الموضة والصيحات الحديثة، اختارت النجمة الأميركية بطلة سلسلة ، أن ترتدي نفس البنطال والحذاء منذ سنوات طويلة.

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وفي مقابلة مع "فن الحياة الصحية مع الدكتور ويل كول" بتاريخ 28 ، كشفت ريد عن التزامها المستمر بنمط حياة مستدام يركز على إعادة استخدام الملابس، موضة أنها ترتدي نفس البنطال يوميًا رغم كثرة الثقوب فيه، حيث تساعدها والدتها في ترقيعه، وتشعر بالفخر بهذا الأسلوب. كما كشفت أنها تستخدم نفس الحذاء منذ 15 عامًا، حيث تجدد نعله كل ثلاث سنوات فقط، ويستمر في خدمتها حتى الآن، مما يعكس حرصها على الاستدامة في كل تفاصيل مظهرها. (فوشيا)