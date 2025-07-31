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المرأة

هذه أفضل كريمات علاج السيلوليت وعلامات التمدد

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:00
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السيلوليت من أكثر المشكلات الجلدية الشائعة التي تؤثر في أكثر من 90% من النساء، ويعود ظهورها إلى عوامل متعددة تشمل الوراثة، بنية الجلد، التغيرات الهرمونية، والعمر.
 
رغم أن السيلوليت يظهر بشكل تكتلات مزعجة على الجلد وعلامات تمدد تؤثر في مظهر البشرة، لا يمكن القضاء عليه بشكل نهائي، فإن الكريمات والعلاجات المعتمدة من أطباء الجلدية تسهم بشكل ملحوظ في تقليل ظهور السيلوليت مع مرور الوقت، وتعمل هذه الكريمات على تخفيف التجاعيد الناتجة عن انكماش الأنسجة الضامة بسبب تراكم الخلايا الدهنية، وبالتالي تحسن مظهر البشرة وتجعلها تبدو أكثر نعومة وشبابًا.
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وهنا أفضل أنواع كريمات السيلوليت المتوفرة في الأسواق:

1. كريم معالجة السيلوليت من Sol de Janeiro: شد وترطيب فعال

2. كريم First Aid Beauty: تركيبة خالية من العطور ومناسبة للبشرة الحساسة
3. كريم Clarins Body Fit: تنعيم مظهر السيلوليت وترطيب معزز
4. كريم معالجة السيلوليت من Nivea: تركيبة غير دهنية ونتائج سريعة

5. كريم Biossance Squalane + Caffeine: تنعيم وتقوية حاجز البشرة (فوشيا)
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