ظهرت على غلاف إحدى المجلات.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تلفت الأنظار بجمالها (صورة)

فاجأت ابنة النجمين المصريين ومنى زكي الجمهور بتصدرها غلاف مجلة "هي" لعدد شهر آب.

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وعبرت والدتها عن دعمها لها في هذه الخطوة، اذ اعادت نشر صورة الغلاف في حسابها في ، وقالت:" وسعادتي.. شكراً لمجلة هي".



لم تكتفِ بإطلالة غلاف، بل فتحت قلبها في حديث صادق، كاشفةً عن مشروعها الفني "LILLYSWORKSHOP"، الذي انطلق منذ ست سنوات، وفيه وجدت شغفها الحقيقي في التصميم والرسم، بعيداً عن دائرة التمثيل التقليدية التي سلكها والداها.



وقالت لي لي: "بدأت بتزيين مقتنيات أمي، ومع الوقت كوّنت عالمي الخاص من الألوان والتصاميم... عائلتي الصغيرة دعمتني منذ البداية، وأصدقائي المقربون كانوا السند الأول".



ولم تُخفِ تأثرها بمسيرة والديها، فأشادت بمسلسل " " لوالدتها، ووصفت فيلم والدها "عسل إسود" بأنه الأقرب إلى قلبها.



وأكد المتابعون لي جميلة جدا كوالدتها.