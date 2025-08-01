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المرأة
ظهرت على غلاف إحدى المجلات.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تلفت الأنظار بجمالها (صورة)
Lebanon 24
01-08-2025
|
02:27
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فاجأت ابنة النجمين المصريين
أحمد حلمي
ومنى زكي الجمهور بتصدرها غلاف مجلة "هي" لعدد شهر آب.
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وعبرت والدتها
منى زكي
عن دعمها لها في هذه الخطوة، اذ اعادت نشر صورة الغلاف في
ستوري
حسابها في
انستغرام
، وقالت:"
فخري
وسعادتي.. شكراً لمجلة هي".
لي لي
لم تكتفِ بإطلالة غلاف، بل فتحت قلبها في حديث صادق، كاشفةً عن مشروعها الفني "LILLYSWORKSHOP"، الذي انطلق منذ ست سنوات، وفيه وجدت شغفها الحقيقي في التصميم والرسم، بعيداً عن دائرة التمثيل التقليدية التي سلكها والداها.
وقالت لي لي: "بدأت بتزيين مقتنيات أمي، ومع الوقت كوّنت عالمي الخاص من الألوان والتصاميم... عائلتي الصغيرة دعمتني منذ البداية، وأصدقائي المقربون كانوا السند الأول".
ولم تُخفِ تأثرها بمسيرة والديها، فأشادت بمسلسل "
لعبة نيوتن
" لوالدتها، ووصفت فيلم والدها "عسل إسود" بأنه الأقرب إلى قلبها.
وأكد المتابعون
ان لي
لي جميلة جدا كوالدتها.
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