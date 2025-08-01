حادث خطير كاد أن يودي بحياتها.. هذا ما حصل مع فنانة مصرية شهيرة!

كشفت الفنانة عن تعرضها لحادث خطير كاد أن يودي بحياتها، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد تحت الماء ضمن أحداث فيلمها الجديد "الشاطر".

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وأوضحت تفاصيل الحادث في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "تفاعلكم"، قائلة: "كان فيه مشهد تحت المياه، وكان لازم أطفو، لكن لكي أثبت في مكاني ربطولي حديد، فغرقت فعلًا".



وأضافت: "الناس كانت فاكراني بعوم، لكن الحقيقة أنا كنت بغرق والحديد كان تقيل جدًا، وأنا مش بعرف أطلع لوحدي، كانوا شايفيني بطلع لكن أنا كنت بموت فعلاً". (فوشيا)