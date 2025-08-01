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المرأة
حادث خطير كاد أن يودي بحياتها.. هذا ما حصل مع فنانة مصرية شهيرة!
Lebanon 24
01-08-2025
|
08:16
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كشفت الفنانة
هنا الزاهد
عن تعرضها لحادث خطير كاد أن يودي بحياتها، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد تحت الماء ضمن أحداث فيلمها الجديد "الشاطر".
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وأوضحت
الزاهد
تفاصيل الحادث في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "تفاعلكم"، قائلة: "كان فيه مشهد تحت المياه، وكان لازم أطفو، لكن لكي أثبت في مكاني ربطولي حديد، فغرقت فعلًا".
وأضافت: "الناس كانت فاكراني بعوم، لكن الحقيقة أنا كنت بغرق والحديد كان تقيل جدًا، وأنا مش بعرف أطلع لوحدي، كانوا شايفيني بطلع لكن أنا كنت بموت فعلاً". (فوشيا)
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