Advertisement

المرأة

حادث خطير كاد أن يودي بحياتها.. هذا ما حصل مع فنانة مصرية شهيرة!

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1399458-638896582454380489.jpg
Doc-P-1399458-638896582454380489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها لحادث خطير كاد أن يودي بحياتها، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد تحت الماء ضمن أحداث فيلمها الجديد "الشاطر".
Advertisement
وأوضحت الزاهد تفاصيل الحادث في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "تفاعلكم"، قائلة: "كان فيه مشهد تحت المياه، وكان لازم أطفو، لكن لكي أثبت في مكاني ربطولي حديد، فغرقت فعلًا". 

وأضافت: "الناس كانت فاكراني بعوم، لكن الحقيقة أنا كنت بغرق والحديد كان تقيل جدًا، وأنا مش بعرف أطلع لوحدي، كانوا شايفيني بطلع لكن أنا كنت بموت فعلاً". (فوشيا)
 
مواضيع ذات صلة
تعرّضت لحادث خطير... فيديو يُوثّق ما حصل مع فنانة شهيرة جدّاً خلال حفلها
lebanon 24
01/08/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خطأ طبي كاد يفقدها بصرها.. فنانة شهيرة تروي ما حصل معها وتحذر (صورة)
lebanon 24
01/08/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
lebanon 24
01/08/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل
lebanon 24
01/08/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-01
14:00 | 2025-08-01
09:23 | 2025-08-01
03:13 | 2025-08-01
02:27 | 2025-08-01
00:44 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24