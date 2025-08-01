انتهت القصة بعد 8 أشهر.. مغنية تعلن انفصالها عن خطيبها

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وفي منشور نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" مساء الخميس، قالت جاكسون (27 عامًا) إن الدموع التي ظهرت بها في صور نشرتها صحيفة Daily Mail في 23 "كانت دموع انفصال". بعد ثلاث الارتباط العاطفي وخطوبة دامت نحو ثمانية أشهر، أعلنت الأميركية انفصالها عن خطيبها، المنتج الموسيقي جستين لونغ، وذلك بعد أيام من ظهورها في صور وهي تبكي، ما اعتبره البعض دليلاً على تدهور علاقتها العاطفية.وفي منشور نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" مساء الخميس، قالت جاكسون (27 عامًا) إن الدموع التي ظهرت بها في صور نشرتها صحيفة Daily Mail في 23 "كانت دموع انفصال".

ولم توضح المغنية مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الانفصال، لكنها قامت بحذف عدد من الصور التي جمعتها بجستين من حسابها على إنستغرام، ما زاد من تأكيدات الجمهور بانتهاء العلاقة.



وكان قد أمضى فصل الصيف معًا في جولات موسيقية، حيث انضمت باريس إلى فرقة Incubus في حفلات متعددة. كما اعتادت مشاركة صور تجمعها بخطيبها على وسائل التواصل، من جلسات تصوير دافئة في الثلج، إلى نزهات مشمسة في الحديقة. (سيدتي)