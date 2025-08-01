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متفرقات
كيت ميدلتون تُنسّق معرضًا فنيًا لأول مرة.. والأميرة شارلوت تُلهم إحدى أبرز القطع!
Lebanon 24
01-08-2025
|
14:00
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في خطوة فنية لافتة، دخلت
كيت ميدلتون
،
أميرة ويلز
، عالم تنسيق المعارض الفنية باختيارها مجموعة قطع فريدة لمعرض "الصنّاع والمبدعون" في متحف V&A East Storehouse، أحد مشاريع
متحف فيكتوريا
وألبرت في
لندن
.
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ومن بين أبرز القطع التي اختارتها كيت، زيّ باليه كلاسيكي من إنتاج عام 1960، يُعتقد أنه مستوحى من شغف ابنتها الأميرة شارلوت بعالم الباليه. كما ضم المعرض لوحة بالألوان المائية لبياتريكس
بوتر
وغطاء سرير تراثي من
ويلز
يعود للقرن التاسع عشر، في إشارة إلى لقبها الملكي.
مدير المتحف أشاد بذوق كيت واهتمامها بالتفاصيل، خاصة في مجال التصوير والمنسوجات، مؤكدًا أن خبرتها في تاريخ الفن وولعها بالتصوير انعكسا بوضوح على اختياراتها.
يُذكر أن كيت ترعى المتحف رسميًا منذ عام 2018، وقد شاركت في افتتاح عدة مشاريع فنية وثقافية منذ ذلك الحين.
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