كيت ميدلتون تُنسّق معرضًا فنيًا لأول مرة.. والأميرة شارلوت تُلهم إحدى أبرز القطع!

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في خطوة فنية لافتة، دخلت ، ، عالم تنسيق المعارض الفنية باختيارها مجموعة قطع فريدة لمعرض "الصنّاع والمبدعون" في متحف V&A East Storehouse، أحد مشاريع وألبرت في .ومن بين أبرز القطع التي اختارتها كيت، زيّ باليه كلاسيكي من إنتاج عام 1960، يُعتقد أنه مستوحى من شغف ابنتها الأميرة شارلوت بعالم الباليه. كما ضم المعرض لوحة بالألوان المائية لبياتريكس وغطاء سرير تراثي من يعود للقرن التاسع عشر، في إشارة إلى لقبها الملكي.مدير المتحف أشاد بذوق كيت واهتمامها بالتفاصيل، خاصة في مجال التصوير والمنسوجات، مؤكدًا أن خبرتها في تاريخ الفن وولعها بالتصوير انعكسا بوضوح على اختياراتها.يُذكر أن كيت ترعى المتحف رسميًا منذ عام 2018، وقد شاركت في افتتاح عدة مشاريع فنية وثقافية منذ ذلك الحين.