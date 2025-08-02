علاقة حب تجمع نجمة "بلاي بوي" السابقة بممثل شهير! (صور)

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و قالت باميلا (58 عامًا) خلال مشاركتها في فعاليةSiriusXM Town Hall في ، إنها كانت متوترة في أول يوم تصوير، لكنها وجدت نفسها سريعًا في علاقة مريحة ومليئة بالانسجام مع نيسون، وبدأت بإحضار خبز السوردو والكعك النباتي من صنعها لمشاركته خلال فترات الاستراحة. خلال مشاركتهما في تصوير فيلم الأكشن الكوميدي الجديد "The Naked Gun" الذي يُعد إعادة إحياء للسلسلة الشهيرة، روت نجمة " بوي" السابقة الطريقة غير المتوقعة التي جذبت بها قلب الممثل الهوليوودي .و قالت باميلا (58 عامًا) خلال مشاركتها في فعاليةSiriusXM Town Hall في ، إنها كانت متوترة في أول يوم تصوير، لكنها وجدت نفسها سريعًا في علاقة مريحة ومليئة بالانسجام مع نيسون، وبدأت بإحضار خبز السوردو والكعك النباتي من صنعها لمشاركته خلال فترات الاستراحة.

ومن جهته، عبّر ليام نيسون (73 عاما) عن إعجابه بباميلا منذ اللحظة الأولى، قائلاً: "فور رؤيتي لها قلت: واو، إنها فاتنة. لكن ما شدني أكثر كان حسّها المرح وإنسانيتها."



وأثار التقارب بين النجمين على موقع التصوير شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة بعدما أفادت تقارير بأنهما أمضيا وقتًا سويًا في منزل باميلا في . (lbci)



