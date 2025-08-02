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المرأة

علاقة حب تجمع نجمة "بلاي بوي" السابقة بممثل شهير! (صور)

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:46
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خلال مشاركتهما في تصوير فيلم الأكشن الكوميدي الجديد "The Naked Gun" الذي يُعد إعادة إحياء للسلسلة الشهيرة، روت نجمة "بلاي بوي" السابقة باميلا أندرسون الطريقة غير المتوقعة التي جذبت بها قلب الممثل الهوليوودي ليام نيسون
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و قالت باميلا (58 عامًا) خلال مشاركتها في فعاليةSiriusXM Town Hall   في مدينة نيويورك، إنها كانت متوترة في أول يوم تصوير، لكنها وجدت نفسها سريعًا في علاقة مريحة ومليئة بالانسجام مع نيسون، وبدأت بإحضار خبز السوردو والكعك النباتي من صنعها لمشاركته خلال فترات الاستراحة.
 
 
 
 
 
ومن جهته، عبّر ليام نيسون (73 عاما) عن إعجابه بباميلا منذ اللحظة الأولى، قائلاً: "فور رؤيتي لها قلت: واو، إنها فاتنة. لكن ما شدني أكثر كان حسّها المرح وإنسانيتها."

وأثار التقارب بين النجمين على موقع التصوير شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة بعدما أفادت تقارير بأنهما أمضيا وقتًا سويًا في منزل باميلا في كندا. (lbci)


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