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المرأة
لا زالت صبية وجميلة.. والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
02-08-2025
|
04:51
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تتواجد الإعلامية
جيسيكا عازار
في مدينة نيس
الفرنسية
برفقة عائلتها.
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ونشرت جيسيكا صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
حيث ظهرت وهي تشارك في أحد الأعراس.
وكانت جيسيكا برفقة زوجها رجل الأعمال
محمد صوفان
وابنها "فهد" إضافة إلى شقيقتها "جنيفر" ووالدها ووالدتها.
وقد خطفت والدة جيسيكا
فيفيان كتانة
الأنظار فهي لا زالت صبية وجميلة، واعتبر العديد من المتابعين ان جيسيكا تشبه والدتها في حين تشبه شقيقتها جنيفر والدها.
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