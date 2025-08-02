لا زالت صبية وجميلة.. والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار بجمالها (صور)



Advertisement

ونشرت جيسيكا صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق حيث ظهرت وهي تشارك في أحد الأعراس. تتواجد الإعلامية في مدينة نيس برفقة عائلتها.ونشرت جيسيكا صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق حيث ظهرت وهي تشارك في أحد الأعراس.

وكانت جيسيكا برفقة زوجها رجل الأعمال وابنها "فهد" إضافة إلى شقيقتها "جنيفر" ووالدها ووالدتها.



وقد خطفت والدة جيسيكا الأنظار فهي لا زالت صبية وجميلة، واعتبر العديد من المتابعين ان جيسيكا تشبه والدتها في حين تشبه شقيقتها جنيفر والدها.