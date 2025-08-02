قبضت على مريم أيمن، المعروفة بـ"سوزي " على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد.وأفادت مصادر وناشطون بأن الأمن اقتاد "سوزي الأردنية" من شقتها في مدينة مدينتي بالقاهرة، عقب تقديم بلاغات ضده.وكان المحامي الفرجاني قد أعلن عبر عن تقديمه بلاغاً للنائب العام يتهمها بازدراء الأديان.وقال الفرجاني في منشوره: "أظن مفيش أسرع من كدا ويجي حد حاقد يقولك الموضوع بعيد عنك وانت ماعملتش حاجة وكأننا مش مؤثرين ولا عندنا 6 ملايين الحمد لله على كل حال. خليها تنظف".

وكانت ظهرت "سوزي الأردنية" في مقطع فيديو تحدثت فيه بطريقة اعتبرها البعض، ومن بينهم المحامي الفرجاني، مسيئة لمقام النبي عليه السلام، قبل أن تحذفه لاحقًا، واتهَمت في فيديو آخر البعض بتحريف كلامها وإخراجه عن سياقه بشكل متعمد.

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🟠ألقت ، بمديرية أمن ، القبض على البلوجر #سوزي_الأردنية، بعد ورود العديد من البلاغات ضدها والتي تم فحصها ويجري التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

🟠وكان المحامي على فايز قد أعلن عن تقديمه بلاغا ضد البلوجر سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان بعد تصريحها… pic.twitter.com/5hraHR8mqi

— Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) August 2, 2025

يأتي توقيف "سوزي الأردنية" ضمن حملة أمنية واسعة شملت العديد من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الذين أثاروا جدلاً مؤخراً، من بينهم أم سجدة، وأم مكة، ومروة يسري، المعروفة بلقب "بنت الرئيس مبارك".