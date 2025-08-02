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المرأة

بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2025 | 09:04
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قبضت قوات الأمن المصرية على مريم أيمن، المعروفة بـ"سوزي الأردنية" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد.

وأفادت مصادر مصرية وناشطون بأن الأمن اقتاد "سوزي الأردنية" من شقتها في مدينة مدينتي بالقاهرة، عقب تقديم بلاغات ضده.

وكان المحامي علي فايز الفرجاني قد أعلن عبر فيسبوك عن تقديمه بلاغاً للنائب العام يتهمها بازدراء الأديان.




وقال الفرجاني في منشوره: "أظن مفيش أسرع من كدا ويجي حد حاقد يقولك الموضوع بعيد عنك وانت ماعملتش حاجة وكأننا مش مؤثرين ولا عندنا 6 ملايين الحمد لله على كل حال. خليها تنظف".

وكانت ظهرت "سوزي الأردنية" في مقطع فيديو تحدثت فيه بطريقة اعتبرها البعض، ومن بينهم المحامي الفرجاني، مسيئة لمقام النبي عليه السلام، قبل أن تحذفه لاحقًا، واتهَمت في فيديو آخر البعض بتحريف كلامها وإخراجه عن سياقه بشكل متعمد.

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🟠ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر #سوزي_الأردنية، بعد ورود العديد من البلاغات ضدها والتي تم فحصها ويجري التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
🟠وكان المحامي على فايز قد أعلن عن تقديمه بلاغا ضد البلوجر سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان بعد تصريحها… pic.twitter.com/5hraHR8mqi

 

يأتي توقيف "سوزي الأردنية" ضمن حملة أمنية واسعة شملت العديد من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الذين أثاروا جدلاً مؤخراً، من بينهم أم سجدة، وأم مكة، ومروة يسري، المعروفة بلقب "بنت الرئيس مبارك".

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