وكانت ظهرت "سوزي الأردنية" في مقطع فيديو تحدثت فيه بطريقة اعتبرها البعض، ومن بينهم المحامي الفرجاني، مسيئة لمقام النبي عليه السلام، قبل أن تحذفه لاحقًا، واتهَمت في فيديو آخر البعض بتحريف كلامها وإخراجه عن سياقه بشكل متعمد.
🟠ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر #سوزي_الأردنية، بعد ورود العديد من البلاغات ضدها والتي تم فحصها ويجري التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
🟠وكان المحامي على فايز قد أعلن عن تقديمه بلاغا ضد البلوجر سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان بعد تصريحها… pic.twitter.com/5hraHR8mqi
— Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) August 2, 2025
يأتي توقيف "سوزي الأردنية" ضمن حملة أمنية واسعة شملت العديد من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الذين أثاروا جدلاً مؤخراً، من بينهم أم سجدة، وأم مكة، ومروة يسري، المعروفة بلقب "بنت الرئيس مبارك".