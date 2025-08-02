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المرأة

هل وقعت هذه الممثلة في حب رئيس وزراء كندا السابق؟

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:00
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أشعلت اللقاءات المتكررة بين رئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو والفنانة العالمية كاتي بيري موجة من التكهنات حول علاقة عاطفية محتملة تجمع بينهما، بعد ظهورهما سويًا أكثر من مرة في مدينة مونتريال خلال الأسبوع الماضي.
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ووفقًا لتقارير نشرتها مجلة PEOPLE وموقع TMZ، فإن ترودو (53 عامًا) وبيري (40 عامًا) التقيا في أماكن متعددة، منها منتزه جبل رويال حيث شوهدا يتجولان مع كلب، إضافة إلى تناولهما العشاء في مطعم Le Violon المحلي، حيث قاما بزيارة المطبخ لشكر الطهاة، وسط أجواء وُصفت بالودية والحميمية دون تودد علني.

مصدر مقرب أكّد للمجلة أن هناك "انجذابًا متبادلًا" بين الطرفين، لافتًا إلى أن كليهما يعيش فترة انتقالية، إذ انفصل ترودو عن زوجته صوفي غريغوار عام 2023 بعد 18 عامًا من الزواج، فيما أعلنت بيري في يوليو الماضي نهاية خطوبتها من الممثل أورلاندو بلوم، والد طفلتها ديزي.

وأوضح المصدر أن الطرفين يشتركان في عدة اهتمامات، أبرزها الموسيقى والتفاؤل والمثالية، إلا أن ارتباطاتهما العائلية والمهنية قد تُبطئ تطور العلاقة: "كل منهما لديه أطفال وشريك سابق، لكن العلاقات عن بُعد تظل ممكنة في ظل التفاهم والتقدير المتبادل". (روسيا اليوم)
 
 
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