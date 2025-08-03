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المرأة

بفستان مفتوح.. هيفا وهبي تُذهل متابعيها بآخر إطلالة (صورة)

Lebanon 24
03-08-2025 | 01:16
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نشرت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا صورة جديدة على حسابها الرسمي في “إنستغرام” جذبت آلاف المتابعين.
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 ظهرت هيفاء في الفستان الموف الأنيق والمفتوح من الساق، مما أكسبها إطلالة جريئة وجذابة، لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.
علّق الكثير من المتابعين على جمال الفستان ورشاقتها، بينما أعرب البعض عن إعجابهم بالثقة التي أظهرتها هيفاء في اختيار إطلالتها. 
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