منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي

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غرست الكاتبة والممثلة منى طايع أرزة من مشتل محمية في "غابة الفنانين" في جرد إهدن العالي، بحضور الإعلامي روبير ، وعدد من أفراد عائلتها وأصدقائها.في كلمتها، رحبت مديرة محمية إهدن المهندسة سندرا كوسا بالكاتبة طايع، مشيدة ب"إسهاماتها المميزة" التي أغنت المكتبة الدرامية اللبنانية بأعمال بارزة، صور العديد منها في مناطق إهدن، إجبع، عرجس وزغرتا، ومنها مسلسلات مثل "عصر الحريم" و"عشق النساء".ولفتت كوسا إلى أن طايع، التي تعد "أرزة درامية"، تنضم اليوم إلى غابة الفنانين التي سبق وغرست فيها أرزات تحمل أسماء فنانين وأدباء من بينهم غسان صليبا، ، ، ريتا برصونا، أماني، خباز، إلى جانب عدد من الكتّاب والمنتجين.وفي ختام النشاط، غرست طايعا بغرس الشجيرة الخاصة بها، وضعت إلى جانبها لوحة تعريفية وشهادة بتاريخ الغرس ورقم الأرزة.