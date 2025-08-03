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المرأة

منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي

Lebanon 24
03-08-2025 | 06:40
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غرست الكاتبة والممثلة اللبنانية منى طايع أرزة من مشتل محمية إهدن في "غابة الفنانين" في جرد إهدن العالي، بحضور الإعلامي روبير فرنجية، وعدد من أفراد عائلتها وأصدقائها.
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في كلمتها، رحبت مديرة محمية إهدن المهندسة سندرا كوسا بالكاتبة طايع، مشيدة ب"إسهاماتها المميزة" التي أغنت المكتبة الدرامية اللبنانية بأعمال بارزة، صور العديد منها في مناطق إهدن، إجبع، عرجس وزغرتا، ومنها مسلسلات مثل "عصر الحريم" و"عشق النساء".

ولفتت كوسا إلى أن طايع، التي تعد "أرزة درامية"، تنضم اليوم إلى غابة الفنانين التي سبق وغرست فيها أرزات تحمل أسماء فنانين وأدباء من بينهم غسان صليبا، راغب علامة، نادين الراسي، ريتا برصونا، أماني، جورج خباز، إلى جانب عدد من الكتّاب والمنتجين.

وفي ختام النشاط، غرست طايعا بغرس الشجيرة الخاصة بها، وضعت إلى جانبها لوحة تعريفية وشهادة بتاريخ الغرس ورقم الأرزة.
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