شاركت في حفل زفاف... إليكم آخر صورة لزوجة سيليو صعب الأردنيّة

شاركت الاردنيّة زوجة نجل المصمم اللبنانيّ العالميّ ، في زفاف إحدى صديقاتها.

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ونشرت قطامي عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، صورا من حفل الزفاف، حيث تألقت بفستان أسود أنيق. (لها)