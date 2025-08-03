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المرأة

شاركت في حفل زفاف... إليكم آخر صورة لزوجة سيليو صعب الأردنيّة

Lebanon 24
03-08-2025 | 09:00
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شاركت الاردنيّة زين قطامي زوجة سيليو صعب نجل المصمم اللبنانيّ العالميّ إيلي صعب، في زفاف إحدى صديقاتها.
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ونشرت قطامي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، صورا من حفل الزفاف، حيث تألقت بفستان أسود أنيق. (لها)
 
 
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