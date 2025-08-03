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المرأة
شاركت في حفل زفاف... إليكم آخر صورة لزوجة سيليو صعب الأردنيّة
Lebanon 24
03-08-2025
|
09:00
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شاركت الاردنيّة
زين قطامي
زوجة
سيليو صعب
نجل المصمم اللبنانيّ العالميّ
إيلي صعب
، في زفاف إحدى صديقاتها.
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ونشرت قطامي عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، صورا من حفل الزفاف، حيث تألقت بفستان أسود أنيق. (لها)
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