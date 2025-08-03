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المرأة

من توقيع ايلي صعب.. نانسي عجرم تخطف الانظار في قرطاج

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:52
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تألّقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بإطلالة مبهرة، في خلال حفلها أمس على مدرجات قرطاج حملت توقيع المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب.
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وقد اختارت عجرم فستاناً من الشيفون بلون حيادي ومبطّن جزئياً بنسيجٍ باللون العاجي، تُميّزه قصّة طويلة ومنسدلة منحوتة الخصر ومن دون حمّالات تُظهر الرقي الكلاسيكي للدار اللبنانيّة العريقة. جاء الفستان منمّقاً بالكامل بالكريستال والخرز المعدني والترتر المرصوف يدوياً بتوزيعٍ ذكّي  يحاكي السماء حين تمطر نجوماً، ويرسّخ فكرة "الأنوثة المتوهّجة"، بينما أضفى تطريز الصدر الهندسي لمسة دراميّة ناعمة تعكس فخامة التصميم وحرفيّة تنفيذه العالية. ولتعزيز أناقة إطلالتها، تزيّنت بمجوهرات مرصّعة بالألماس من "تيفاني أند كو" (Tiffany & Co).
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