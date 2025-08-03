بتصميم الكورسيه وباللون الاخضر.. اصالة تبهر جمهور جرش

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تألقت النجمة خلال ختام فعاليات مهرجانات جرش بفستان أنيق باللون الأخضر يجمع بين الكلاسيكية الفخمة والأناقة العصرية في تصميم أنيق حمل توقيع المصمم ، وجاء بقصّة الكورسيه المطرز بطريقة متقنه مع حركة الأكتاف الفضفاضة والأكمام الواسعة مع ربطة طويلة تمتد الى حدود الأرض، وينسدل من الخصر النحيل الذي يبرز رشاقتها بتنورة فضفاضة بقماس ثقيل وثنيات ناعمة أضفت رونقاً خاصاً على إطلالتها.وأكملت إطلالتها الجميلة بمجوهرات ناعمة عبارة عن أقراط متدلية بالأحجار الكريمة باللون الأخضر، وهو ما أضفى رونقاً خاصاً الى طلتها النهائية.