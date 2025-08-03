Advertisement

المرأة

بتصميم الكورسيه وباللون الاخضر.. اصالة تبهر جمهور جرش

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1400257-638898629499764447.jpg
Doc-P-1400257-638898629499764447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تألقت النجمة السورية اصالة نصري خلال ختام فعاليات مهرجانات جرش بفستان أنيق باللون الأخضر الزاهي يجمع بين الكلاسيكية الفخمة والأناقة العصرية  في تصميم أنيق حمل توقيع المصمم كريكور جابوتيان، وجاء بقصّة الكورسيه المطرز بطريقة متقنه مع حركة الأكتاف الفضفاضة والأكمام الواسعة مع ربطة طويلة تمتد الى حدود الأرض، وينسدل من الخصر النحيل الذي يبرز رشاقتها بتنورة فضفاضة بقماس ثقيل وثنيات ناعمة أضفت رونقاً خاصاً على إطلالتها.
Advertisement

وأكملت أصالة إطلالتها الجميلة بمجوهرات ناعمة عبارة عن أقراط متدلية بالأحجار الكريمة باللون الأخضر، وهو ما أضفى رونقاً خاصاً الى طلتها النهائية.

مواضيع ذات صلة
انقطاع الكهرباء خلال حفل أصالة في جرش.. وهذا ما فعله الجمهور (فيديو)
lebanon 24
04/08/2025 09:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة مبتكرة على شكل وردة.. نجوى كرم تبهر الجمهور
lebanon 24
04/08/2025 09:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فرقة كلاب روبوتية تبهر لجنة "أميركا غوت تالنت" رغم تعطل أحد أفرادها
lebanon 24
04/08/2025 09:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بنحافة ملحوظة... ممثلة شابة تطل ببدلة كلاسيكية وتبهر جمهورها (فيديو)
lebanon 24
04/08/2025 09:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:05 | 2025-08-04
00:07 | 2025-08-04
11:52 | 2025-08-03
09:48 | 2025-08-03
09:00 | 2025-08-03
06:40 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24