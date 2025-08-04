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المرأة

بعد أن فقد ابنها أول سن له... مفاجأة قدّمتها كيم كارداشيان لأولادها!

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:52
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بمناسبة فقدان ابنها سانت، البالغ من العمر 9 سنوات، أول سن له، كشفت كيم كارداشيان عن هدية خاصة قدمتها له من "جنية الأسنان". حيث منحت سانت بطاقة هدايا من لعبة "Roblox" مرفقة بورقة نقدية بقيمة 2 دولار مزينة ببريق لامع.
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وقد شاركت كيم هذه اللحظة العائلية عبر منشور على إنستغرام، تضمنت صورة سيلفي مع سانت وهو يبتسم بفخر ويُظهر سنه المفقود.


المنشور لم يقتصر على سانت فقط، بل تضمن أيضاً عرضاً لطيفاً لمجوهرات الأسنان التي يرتديها باقي أطفالها. فقد ظهرت شيكاغو (7 سنوات) وهي تزين أسنانها بجواهر على شكل "هيلو كيتي"، بينما ظهر ابنها الأصغر صامويل (6 سنوات) مبتسماً بأسنان لامعة.


 أما سانت، فشوهد في صورة قديمة مرتدياً "غريل" من الذهب يحمل شعار "لويس فيتون"، وصنفيراً من التيتانيوم مشابه لذلك الذي ارتداه والده كانييه ويست.
 

كما نشرت كيم صورة لرسالة كتبها سانت بخط يده إلى جنية الأسنان يطلب فيها بطاقة "Roblox"، وجاءه الرد برسالة مكتوبة بعناية مرفقة بالهدية، تحمل توقيع "جنية الأسنان" Tooth Fairy.


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