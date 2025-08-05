باللون الابيض.. نور علي تتألق باطلالة صيفية

تمكنت النجمة من خطف أنظار الجمهور باطلالاتها الصيفية.

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فمن الشورتات القطنية إلى الفساتين القصيرة، مروراً بالقمصان الخفيفة والتي شيرتات الواسعة، استطاعت نور أن تضفي طابعاً شخصياً على كل إطلالة، مؤكدةً أن الأبيض ليس لوناً حيادياً كما يُعتقد، بل يمكن أن يكون لافتاً ومميزاً حين يُقدَّم بذوق.

ورُصدت نور أكثر من مرة بإطلالات يومية مريحة جمعت بين الشورت الأبيض، السراويل الطويلة القطنية أو الكتانية، والقمصان الواسعة أو القصيرة المصنوعة من أقمشة خفيفة كالشيفون واللينن. وقد أضافت في بعض الأحيان لمسة شبابية عبر الأحذية الرياضية أو النظّارات الشمسية الكبيرة.