Advertisement

المرأة

ما حقيقة زواج دينا الشربيني من هذا الفنان؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1400827-638899912148293717.jpg
Doc-P-1400827-638899912148293717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد الحديث عن ارتباط الفنان كريم محمود عبد العزيز بالفنانة دينا الشربيني إلى الواجهة مجددًا، بعدما أطلق عدد من الإعلاميين المصريين المتخصصين في الشأن الفني تلميحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل، أوحت بإتمام زواج رسمي بين النجمين.
Advertisement

هذه التلميحات، التي لم تتضمن تأكيدًا مباشرًا، أثارت موجة من الجدل، خصوصًا أنها أعادت إشعال شائعة كانت قد ظهرت في وقت سابق ثم خمدت. ومع غياب أي رد رسمي من الطرفين، وجد المتابعون أنفسهم أمام سيل من التأويلات والتحليلات، وسط حالة من الصمت التام من كريم ودينا، وحتى من محيطهما المقرب.

وبينما رأى البعض أن العلاقة بين النجمين كانت تحمل مؤشرات تقارب خلال الفترات الماضية، اعتبر آخرون أن تداول مثل هذه الشائعات دون إثبات يُعد تجاوزًا للخصوصية، خاصة في ظل احتفاظ الفنانين بحقهم في عدم التعليق.

اللافت أن هذه الشائعة تأتي بعد أشهر من تقارير تحدثت عن طلاق كريم من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، بعد نحو 14 عامًا من الزواج، وسط تكهنات ربطت الانفصال بعلاقة جديدة لم يُعلن عنها رسميًا. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد شائعات ارتباطهما.. دينا الشربيني مُجدداً مع هذا النجم المصري
lebanon 24
05/08/2025 14:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
lebanon 24
05/08/2025 14:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟
lebanon 24
05/08/2025 14:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
lebanon 24
05/08/2025 14:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:22 | 2025-08-05
02:48 | 2025-08-05
23:00 | 2025-08-04
16:00 | 2025-08-04
14:00 | 2025-08-04
10:11 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24