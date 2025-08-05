30
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ما حقيقة زواج دينا الشربيني من هذا الفنان؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الحديث عن ارتباط الفنان
كريم محمود عبد العزيز
بالفنانة
دينا الشربيني
إلى الواجهة مجددًا، بعدما أطلق عدد من الإعلاميين المصريين المتخصصين في الشأن الفني تلميحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل، أوحت بإتمام زواج رسمي بين النجمين.
Advertisement
هذه التلميحات، التي لم تتضمن تأكيدًا مباشرًا، أثارت موجة من الجدل، خصوصًا أنها أعادت إشعال شائعة كانت قد ظهرت في وقت سابق ثم خمدت. ومع غياب أي رد رسمي من الطرفين، وجد المتابعون أنفسهم أمام سيل من التأويلات والتحليلات، وسط حالة من الصمت التام من كريم ودينا، وحتى من محيطهما المقرب.
وبينما رأى البعض أن العلاقة بين النجمين كانت تحمل مؤشرات تقارب خلال الفترات الماضية، اعتبر آخرون أن تداول مثل هذه الشائعات دون إثبات يُعد تجاوزًا للخصوصية، خاصة في ظل احتفاظ الفنانين بحقهم في عدم التعليق.
اللافت أن هذه الشائعة تأتي بعد أشهر من تقارير تحدثت عن طلاق كريم من زوجته مصممة الأزياء آن
الرفاعي
، بعد نحو 14 عامًا من الزواج، وسط تكهنات ربطت الانفصال بعلاقة جديدة لم يُعلن عنها رسميًا. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد شائعات ارتباطهما.. دينا الشربيني مُجدداً مع هذا النجم المصري
Lebanon 24
بعد شائعات ارتباطهما.. دينا الشربيني مُجدداً مع هذا النجم المصري
05/08/2025 14:57:10
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
05/08/2025 14:57:10
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟
05/08/2025 14:57:10
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
05/08/2025 14:57:10
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صورة تنتشر لهيفا وهبي... هل تزوّجت من رجلٍ أجنبيّ؟
Lebanon 24
صورة تنتشر لهيفا وهبي... هل تزوّجت من رجلٍ أجنبيّ؟
05:22 | 2025-08-05
05/08/2025 05:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
باللون الابيض.. نور علي تتألق باطلالة صيفية
Lebanon 24
باللون الابيض.. نور علي تتألق باطلالة صيفية
02:48 | 2025-08-05
05/08/2025 02:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيدها الـ44.. ميغان ماركل بين الفشل والنجاح!
Lebanon 24
في عيدها الـ44.. ميغان ماركل بين الفشل والنجاح!
23:00 | 2025-08-04
04/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماء ميسيلار أم الحليب المنظّف؟ إليكِ الأفضل لبشرتك حسب نوعها
Lebanon 24
ماء ميسيلار أم الحليب المنظّف؟ إليكِ الأفضل لبشرتك حسب نوعها
16:00 | 2025-08-04
04/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
Lebanon 24
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
14:00 | 2025-08-04
04/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:48 | 2025-08-04
04/08/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
14:28 | 2025-08-04
04/08/2025 02:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
16:17 | 2025-08-04
04/08/2025 04:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:22 | 2025-08-05
صورة تنتشر لهيفا وهبي... هل تزوّجت من رجلٍ أجنبيّ؟
02:48 | 2025-08-05
باللون الابيض.. نور علي تتألق باطلالة صيفية
23:00 | 2025-08-04
في عيدها الـ44.. ميغان ماركل بين الفشل والنجاح!
16:00 | 2025-08-04
ماء ميسيلار أم الحليب المنظّف؟ إليكِ الأفضل لبشرتك حسب نوعها
14:00 | 2025-08-04
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
10:11 | 2025-08-04
في ذكرى انفجار المرفأ... منشور لافت جدًا من نجوى كرم
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
05/08/2025 14:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24