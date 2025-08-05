ما حقيقة زواج دينا الشربيني من هذا الفنان؟

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عاد الحديث عن ارتباط الفنان بالفنانة إلى الواجهة مجددًا، بعدما أطلق عدد من الإعلاميين المصريين المتخصصين في الشأن الفني تلميحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل، أوحت بإتمام زواج رسمي بين النجمين.هذه التلميحات، التي لم تتضمن تأكيدًا مباشرًا، أثارت موجة من الجدل، خصوصًا أنها أعادت إشعال شائعة كانت قد ظهرت في وقت سابق ثم خمدت. ومع غياب أي رد رسمي من الطرفين، وجد المتابعون أنفسهم أمام سيل من التأويلات والتحليلات، وسط حالة من الصمت التام من كريم ودينا، وحتى من محيطهما المقرب.وبينما رأى البعض أن العلاقة بين النجمين كانت تحمل مؤشرات تقارب خلال الفترات الماضية، اعتبر آخرون أن تداول مثل هذه الشائعات دون إثبات يُعد تجاوزًا للخصوصية، خاصة في ظل احتفاظ الفنانين بحقهم في عدم التعليق.اللافت أن هذه الشائعة تأتي بعد أشهر من تقارير تحدثت عن طلاق كريم من زوجته مصممة الأزياء آن ، بعد نحو 14 عامًا من الزواج، وسط تكهنات ربطت الانفصال بعلاقة جديدة لم يُعلن عنها رسميًا. (ارم نيوز)