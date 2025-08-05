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المرأة
بعد تعرّضها للإنتقادات... فنانة تُعلن عن توبتها: الرب يسامحني (صور)
Lebanon 24
05-08-2025
|
10:00
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بعد تعرَضها للكثير من الإنتقادات، فاجئت الفنانة
المصرية
سما المصري
متابعيها عبر "
فيسبوك
"، بإعلانها توبتها.
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وقالت المصري: "
زي ما أنا
جاهرت بالمعصيه لازم اجاهر بالتوبه…الحمد لله الناس اللي كانت بتشكك في حجابي وتوبتي آدي أول ظهور لي بالحجاب في انتخابات
مجلس الشيوخ
بالأزبكية". ويارب تهدي كل
عاصي
وتقويني يارب علي الالتزام والثبات والاحتشام والأيام الجايه اقدر اعمل حاجه اكفر بيها عن اللي فات يااارب ويسامحني انا وكل اللي ذيي اميين ..كل سنه وكلنا بخير يارب".
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