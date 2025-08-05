بعد تعرّضها للإنتقادات... فنانة تُعلن عن توبتها: الرب يسامحني (صور)

بعد تعرَضها للكثير من الإنتقادات، فاجئت الفنانة متابعيها عبر " "، بإعلانها توبتها.

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وقالت المصري: " جاهرت بالمعصيه لازم اجاهر بالتوبه…الحمد لله الناس اللي كانت بتشكك في حجابي وتوبتي آدي أول ظهور لي بالحجاب في انتخابات بالأزبكية". ويارب تهدي كل وتقويني يارب علي الالتزام والثبات والاحتشام والأيام الجايه اقدر اعمل حاجه اكفر بيها عن اللي فات يااارب ويسامحني انا وكل اللي ذيي اميين ..كل سنه وكلنا بخير يارب".