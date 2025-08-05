أطلت بملابس ضيقة.. روبي تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة (صورة)

نشرت الفنانة بوستر أغنيتها الجديدة "ثانيتين" والتي من المقرر إصدارها خلال الأيام المقبلة تزامناً مع موسم صيف 2025؛ ومن المقرر أن تُطلق الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع " "، وفي مختلف المنصات الموسيقية.



ونشرت روبي البوستر الرسمي للأغنية، وعلّقت عليه قائلةً: "ثانيتين.. قريباً"، لتبدأ بعدها سلسلة من التعليقات عبر المختلفة، حيث أعاد عدد من نشطاء نشر البوستر وبجواره بوستر أغنيتها المثيرة للجدل "3 ساعات متصلة"، مع تعليقات ساخرة على الأغنيتين.





وأطلت روبي بإطلالة مُيرة حيث ارتدت ملابس ضيقة وهي تجلس على الأرض مع حذاء بكعب عالي.



وكانت روبي أطلقت مؤخرا بعنوان "تاني" جمعها بالفنان .