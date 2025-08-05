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المرأة
أطلت بملابس ضيقة.. روبي تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
05-08-2025
|
12:52
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نشرت الفنانة
المصرية
روبي
بوستر أغنيتها الجديدة "ثانيتين" والتي من المقرر إصدارها خلال الأيام المقبلة تزامناً مع موسم صيف 2025؛ ومن المقرر أن تُطلق الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع "
يوتيوب
"، وفي مختلف المنصات الموسيقية.
ونشرت روبي البوستر الرسمي للأغنية، وعلّقت عليه قائلةً: "ثانيتين.. قريباً"، لتبدأ بعدها سلسلة من التعليقات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
المختلفة، حيث أعاد عدد من نشطاء
السوشيال ميديا
نشر البوستر وبجواره بوستر أغنيتها المثيرة للجدل "3 ساعات متصلة"، مع تعليقات ساخرة على الأغنيتين.
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A post shared by Ruby (@therubyegy)
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وأطلت روبي بإطلالة مُيرة حيث ارتدت ملابس ضيقة وهي تجلس على الأرض مع حذاء بكعب عالي.
وكانت روبي أطلقت مؤخرا
دويتو
بعنوان "تاني" جمعها بالفنان
أحمد سعد
.
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