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المرأة

تقضي معظم وقتها في الفراش.. راقصة شرقية شهيرة حالتها الصحية صعبة وتطلب تادعاء لها

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:34
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تُعاني الفنانة المصرية نجوى فؤاد صحيا وذلك بعد إصابتها بكسر في ذراعها خلال شهر رمضان الماضي.
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وأوضحت فؤاد أنها لا تزال تعاني من آلام في ركبتيها، وتلجأ لتناول المسكنات لتخفيف الأوجاع.

وأعربت نجوى عن امتنانها لكل من يسأل عنها ويطمئن على صحتها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت فؤاد أوضحت في تصريحات سابقة خلال شهر أيار الماضي، أنها ما تزال تعاني من آثار الإصابة، وتقضي معظم وقتها في الفراش، نظراً لطول فترة التعافي بسبب تقدمها في السن. 

وأشارت إلى أن قلة الحركة والاعتماد على الراحة أثرا بشكل سلبي على حالتها النفسية، خاصة وأنها غير معتادة على البقاء جالسة أو طريحة الفراش لفترات طويلة.(الجديد)
 
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