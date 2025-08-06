جدها الفنان الراحل إبراهيم مرعشلي.. هيا مرعشلي بطلة النسخة المعربة لمسلسل تركي شهير

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انتشرت في الساعات القليلة الماضية عن الاستعداد لتصوير النسخة المعرّبة من المسلسل الشهير "أنت أطرق بابي" وانه تم اختيار الممثلة هيا مرعشلي والممثل السوري أنس طيارة للبطولة.وكشفت مصادر لـ"فوشيا" ان هيا ستلعب دور " "، الذي قدمته النجمة هاندا أرتشيل في النسخة الأصلية، بينما يؤدي أنس شخصية "سيركان بولات" التي اشتهر بها كرم بورسين.وستكون هذه التجربة الأولى لأنس طيارة في عالم المسلسلات المعرّبة، وهو ما دفعه للاعتذار عن بطولة مسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، ومسلسل الحريقة من أجل التفرغ لهذا المشروع الجديد.يُذكر ان "هيا" هي ابنة الفنانة الراحلة رندة مرعشلي والفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلّقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي الفنانة السوريّة القديرة ناهد حلبي، وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل مرعشلي.