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المرأة
لا تزال في مستشفى بألمانيا.. والد أنغام يكشف تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية
Lebanon 24
06-08-2025
|
02:00
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بعد خضوعها لعملية جراحية في
ألمانيا
، تحدث الموسيقار
محمد علي سليمان
، والد الفنانة
المصرية
أنغام
عن تفاصيل حالتها الصحية، مشيرا إلى أن الأمر لا يخلو من مضاعفات بسيطة، ولكن صحتها الآن أصبحت جيدة.
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وأضاف والد أنغام في تصريحات صحافية، أنها ستعود قريباً الى جمهورها، وطلب من كل محبيها الدعاء لها.
وكانت أنغام قد أجرت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من الفحوص الطبية في أحد
المستشفيات الخاصة
بمدينة ميونخ
الألمانية
، وذلك بعد أن خضعت لجراحة عاجلة لاستئصال ورم صغير على البنكرياس.
وشعرت أنغام بآلام شديدة بعد الجراحة، والتي استمرة أياماً عدة من دون توقف، لذلك قرر الفريق الطبي عمل بعض الفحوص الطبية لمعرفة سبب الآلام. (لها)
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