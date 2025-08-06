موضة أنيقة من زمن الخمسينات: وشاح الرأس يتصدر إطلالات الموسم

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في عالم الموضة الذي لا يتوقف عن إعادة ابتكار الماضي، برزت مؤخرًا صيحة أنيقة تعود بنا إلى حقبة الخمسينات الذهبية، إنها موضة وشاح الرأس ، التي اجتاحت إطلالات النجمات بأسلوب عصري راقٍ يجمع بين الكلاسيكية والحداثة.هذه الموضة، المستوحاة من أيقونات الأناقة مثل وغريس ، لم تعد حكرًا على الزمن الجميل، بل عادت بحلّة جديدة لتُبرز أنوثة المرأة وتمنحها مظهرًا فنيًا فيه الكثير من الغموض والرقي. تختلف هذه الصيحة تمامًا عن الباندانا الكاجوال، فهي أكثر نعومة وأناقة، ويمكن تنسيقها بطرق متعدّدة لتتناسب مع أزياء النهار أو السهرات.وقد رصدنا ظهور هذه الموضة بقوّة على رؤوس عدد من نجمات الوطن العربي، حيث لجأن إلى اعتمادها بأساليب متنوعة تعبّر عن ذوقهن الشخصي، من الألوان الصاخبة والأنماط الحيوية، إلى النقشات الهادئة والتصاميم البسيطة.