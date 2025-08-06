Advertisement

المرأة

بلقيس تعود للجمهور المصري بأغنية رومانسية كوميدية

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:00
طرحت المطربة بلقيس أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "يا مطنشنا"، فى تعاون فنى جديد يجمعها مع الملحن بلال سرور وكلمات الشاعر مصطفى حسن.
وقد جرى تصوير الكليب على شواطئ بيروت في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، حيث جمعت الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي، مع أجواء صيفية مبهجة تعكس روح الأغنية وخفتها.

وكشفت بلقيس أن الأغنية كانت جاهزة منذ أربع سنوات، لكنها فضّلت الانتظار حتى تجد الرؤية الموسيقية التي تطمح لها، إلى أن جاء الوقت المناسب لطرحها بالتعاون مع الموزع الموسيقي سليمان دميان.

وفي تعليقها على عودتها بالساحة الغنائية المصرية، قالت بلقيس: "أغنية يا مطنشنا تعيدني للجمهور المصري بعد غياب... المصريين واحشيني".
(اليوم السابع)
