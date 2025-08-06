بلقيس تعود للجمهور المصري بأغنية رومانسية كوميدية

Advertisement

طرحت المطربة أحدث أعمالها الغنائية باللهجة بعنوان "يا مطنشنا"، فى تعاون فنى جديد يجمعها مع الملحن وكلمات الشاعر .وقد جرى تصوير الكليب على شواطئ في ، تحت إدارة المخرج ، حيث جمعت الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي، مع أجواء صيفية مبهجة تعكس روح الأغنية وخفتها.وكشفت بلقيس أن الأغنية كانت جاهزة منذ أربع سنوات، لكنها فضّلت الانتظار حتى تجد الرؤية الموسيقية التي تطمح لها، إلى أن جاء الوقت المناسب لطرحها بالتعاون مع الموزع الموسيقي .وفي تعليقها على عودتها بالساحة الغنائية المصرية، قالت بلقيس: "أغنية يا مطنشنا تعيدني للجمهور المصري بعد غياب... المصريين واحشيني".(اليوم السابع)