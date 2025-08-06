28
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)
Lebanon 24
06-08-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت النجمة
هيفاء وهبي
مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تتجول في شوارع
إيطاليا
وسط أجواء صيفية ساحرة.
وقد لفتت الأنظار بإطلالتها الرياضية المريحة التي اختارتها لتتناسب مع أجواء الرحلة، حيث ارتدت ملابس كاجوال أظهرت أناقتها العفوية.
حصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بجمالها.
