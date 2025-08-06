Advertisement

المرأة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1401441-638901051090005479.jpeg
Doc-P-1401441-638901051090005479.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت النجمة هيفاء وهبي مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تتجول في شوارع إيطاليا وسط أجواء صيفية ساحرة.
Advertisement

وقد لفتت الأنظار بإطلالتها الرياضية المريحة التي اختارتها لتتناسب مع أجواء الرحلة، حيث ارتدت ملابس كاجوال أظهرت أناقتها العفوية.
حصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بجمالها. 
 
مواضيع ذات صلة
الرمادي في إطلالات الملكات والأميرات: أناقة تخطف الأنظار
lebanon 24
07/08/2025 04:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
lebanon 24
07/08/2025 04:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار (صور)
lebanon 24
07/08/2025 04:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأميرة ليليبت تخطف الأنظار في فيديو ميغان
lebanon 24
07/08/2025 04:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-08-06
10:57 | 2025-08-06
07:34 | 2025-08-06
03:41 | 2025-08-06
02:21 | 2025-08-06
02:00 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24