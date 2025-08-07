31
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
المرأة
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
07-08-2025
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الإعلامية
هيلدا خليفة
متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة جديدة لاقت تفاعلاً واسعًا، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مفعمة بالألوان والحيوية .
وتميّزت الإطلالة بفستان أنيق بنقشة الزهور، بقصّة أبرزت جمالية التصميم وأضفت عليه طابعًا عصريًا.
يُذكر أن
هيلدا
خليفة
تُعد من أبرز الإعلاميات اللبنانيات في عالم البرامج الترفيهية والجمال، وتحرص دائمًا على مشاركة لمحات من يومياتها ومواكبة آخر صيحات الموضة مع جمهورها.
فستان مكشوف البطن… دانييلا رحمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… دانييلا رحمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق
07/08/2025 18:00:33
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
07/08/2025 18:00:33
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة تصوير جريئة… فنانة لبنانية تلفت الأنظار بفستان مثير جداً في أحدث ظهور لها (فيديو)
Lebanon 24
جلسة تصوير جريئة… فنانة لبنانية تلفت الأنظار بفستان مثير جداً في أحدث ظهور لها (فيديو)
07/08/2025 18:00:33
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن مكشوف.. جيسي عبدو تخطف الأنظار بجمالها من فرنسا
Lebanon 24
ببطن مكشوف.. جيسي عبدو تخطف الأنظار بجمالها من فرنسا
07/08/2025 18:00:33
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
09:09 | 2025-08-07
07/08/2025 09:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:52 | 2025-08-07
07/08/2025 03:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
03:05 | 2025-08-07
07/08/2025 03:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
00:29 | 2025-08-07
07/08/2025 12:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
Lebanon 24
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
23:00 | 2025-08-06
06/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
09:09 | 2025-08-07
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
03:52 | 2025-08-07
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:05 | 2025-08-07
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
00:29 | 2025-08-07
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
23:00 | 2025-08-06
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
15:30 | 2025-08-06
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 18:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
