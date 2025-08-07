Advertisement

المرأة

فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:28
Doc-P-1401772-638901702890087876.jpg
Doc-P-1401772-638901702890087876.jpg photos 0
شاركت الإعلامية هيلدا خليفة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة جديدة لاقت تفاعلاً واسعًا، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مفعمة بالألوان والحيوية .
وتميّزت الإطلالة بفستان أنيق بنقشة الزهور، بقصّة أبرزت جمالية التصميم وأضفت عليه طابعًا عصريًا. 
يُذكر أن هيلدا خليفة تُعد من أبرز الإعلاميات اللبنانيات في عالم البرامج الترفيهية والجمال، وتحرص دائمًا على مشاركة لمحات من يومياتها ومواكبة آخر صيحات الموضة مع جمهورها.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24