فنون ومشاهير

أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:09
لفتت الإعلامية  أنابيلا هلال الأنظار بإطلالة لافتة وجريئة. وقد ارتدت فستانًا طويلًا بلون بيج لامع، تميز بقصّته الجريئة التي كشفت عن ساقها بالكامل، مع تصميم بأكمام طويلة وأسلوب أنيق يبرز رشاقتها.
وقد أكملت أنابيلا إطلالتها بإكسسوارات ناعمة، واختارت مكياج ناعم عزز من جمالها، ما جعلها محط أنظار الحاضرين.
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة بين من أثنوا على جرأتها وأناقتها، وبين من اعتبرها جريئة أكثر من اللازم. 
 
