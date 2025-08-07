31
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
07-08-2025
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت الإعلامية
أنابيلا هلال
الأنظار بإطلالة لافتة وجريئة. وقد ارتدت فستانًا طويلًا بلون بيج لامع، تميز بقصّته الجريئة التي كشفت عن ساقها بالكامل، مع تصميم بأكمام طويلة وأسلوب أنيق يبرز رشاقتها.
Advertisement
وقد أكملت أنابيلا إطلالتها بإكسسوارات ناعمة، واختارت مكياج ناعم عزز من جمالها، ما جعلها محط أنظار الحاضرين.
وقد تفاعل رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مع الإطلالة بين من أثنوا على جرأتها وأناقتها، وبين من اعتبرها جريئة أكثر من اللازم.
مواضيع ذات صلة
بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
07/08/2025 18:00:39
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة برامج لبنانية شهيرة تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مقدمة برامج لبنانية شهيرة تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
07/08/2025 18:00:39
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مكشوفة البطن.. زوجة النجم السوري باسل خياط تلفت الأنظار بإطلالة جريئة في اسبانيا (صورة)
Lebanon 24
مكشوفة البطن.. زوجة النجم السوري باسل خياط تلفت الأنظار بإطلالة جريئة في اسبانيا (صورة)
07/08/2025 18:00:39
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان جريء وشفاف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار شاهدوا إطلالتها
Lebanon 24
بفستان جريء وشفاف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار شاهدوا إطلالتها
07/08/2025 18:00:39
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
المرأة
قد يعجبك أيضاً
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
06:28 | 2025-08-07
07/08/2025 06:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:52 | 2025-08-07
07/08/2025 03:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
03:05 | 2025-08-07
07/08/2025 03:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
00:29 | 2025-08-07
07/08/2025 12:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
Lebanon 24
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
23:00 | 2025-08-06
06/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:28 | 2025-08-07
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
03:52 | 2025-08-07
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:05 | 2025-08-07
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
00:29 | 2025-08-07
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
23:00 | 2025-08-06
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
15:30 | 2025-08-06
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 18:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24