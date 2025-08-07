أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور



وقد أكملت أنابيلا إطلالتها بإكسسوارات ناعمة، واختارت مكياج ناعم عزز من جمالها، ما جعلها محط أنظار الحاضرين. لفتت الإعلامية الأنظار بإطلالة لافتة وجريئة. وقد ارتدت فستانًا طويلًا بلون بيج لامع، تميز بقصّته الجريئة التي كشفت عن ساقها بالكامل، مع تصميم بأكمام طويلة وأسلوب أنيق يبرز رشاقتها.وقد أكملت أنابيلا إطلالتها بإكسسوارات ناعمة، واختارت مكياج ناعم عزز من جمالها، ما جعلها محط أنظار الحاضرين.

وقد تفاعل رواد مع الإطلالة بين من أثنوا على جرأتها وأناقتها، وبين من اعتبرها جريئة أكثر من اللازم.