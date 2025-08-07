Advertisement

مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:00
خَطفت الفاشينيستا الكويتية مريم رضا، المعروفة بلقب "مرمر"، الأنظار خلال حضورها حفل ما قبل زفاف المؤثرة يمنى خوري (الدكتورة يومي) إلى رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز، والذي أُقيم مساء الأربعاء.
وتألقت مرمر بفستان فاخر من تصميم المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، اختارته باللون الزهري الباهت، بتصميم ملوكي استوحي من قصص الأميرات. وجاء الفستان ضيّقًا من الأعلى، مغطّى بالكامل بالـ"باييت" كبيرة الحجم والمزيّنة بتدرجات ألوان ناعمة، مع حمّالات رفيعة تكمّل التصميم الراقي، في حين انسدل من الأسفل بتنورة واسعة من طبقات التول الفخمة.

وأضفى الشال الطويل الذي التف حول الرقبة وامتد إلى الأرض مزيدًا من الفخامة على الإطلالة.

وكمّلت مرمر طلّتها بمجوهرات فاخرة من الألماس الأصفر، شملت قلادة بأحجار صفراء كبيرة، وأقراط متناسقة، إلى جانب إسورة رقيقة وخواتم ناعمة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت تسريحة "ذيل الحصان" الناعمة، ووضعت مكياجًا أنيقًا بألوان برونزية وترابية مع لمسة وردية على الشفاه، لتكون من أبرز إطلالات السهرة وأكثرها أناقة.
 
(لها)
