28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
07-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خَطفت الفاشينيستا
الكويتية
مريم رضا، المعروفة بلقب "مرمر"، الأنظار خلال حضورها حفل ما قبل زفاف المؤثرة يمنى
خوري
(الدكتورة يومي) إلى رجل الأعمال
التركي
غورهان كيزيلوز، والذي أُقيم مساء الأربعاء.
Advertisement
وتألقت مرمر بفستان فاخر من تصميم المصمّم اللبناني العالمي
إيلي
صعب، اختارته باللون الزهري الباهت، بتصميم ملوكي استوحي من قصص الأميرات. وجاء الفستان ضيّقًا من الأعلى، مغطّى بالكامل بالـ"باييت" كبيرة الحجم والمزيّنة بتدرجات ألوان ناعمة، مع حمّالات رفيعة تكمّل التصميم الراقي، في حين انسدل من الأسفل بتنورة واسعة من طبقات التول الفخمة.
وأضفى الشال
الطويل
الذي التف حول الرقبة وامتد إلى الأرض مزيدًا من الفخامة على الإطلالة.
وكمّلت مرمر طلّتها بمجوهرات فاخرة من الألماس الأصفر، شملت قلادة بأحجار صفراء كبيرة، وأقراط متناسقة، إلى جانب إسورة رقيقة وخواتم ناعمة.
أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت تسريحة "ذيل الحصان"
الناعمة
، ووضعت مكياجًا أنيقًا بألوان برونزية وترابية مع لمسة وردية على الشفاه، لتكون من أبرز إطلالات السهرة وأكثرها أناقة.
(لها)
مواضيع ذات صلة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
07/08/2025 22:45:59
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب عن وسائل الإعلام.. جوليا بطرس تتألق بحفل زفاف ابن ايلي صعب شاهدوا إطلالتها (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب عن وسائل الإعلام.. جوليا بطرس تتألق بحفل زفاف ابن ايلي صعب شاهدوا إطلالتها (فيديو)
07/08/2025 22:45:59
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب
Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب
07/08/2025 22:45:59
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"عرس الموسم": ايلي صعب يحتفل بزفاف ابنه بأجواء خيالية.. والعروس تتألق بإطلالتين راقيتين (فيديو)
Lebanon 24
"عرس الموسم": ايلي صعب يحتفل بزفاف ابنه بأجواء خيالية.. والعروس تتألق بإطلالتين راقيتين (فيديو)
07/08/2025 22:45:59
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
14:53 | 2025-08-07
07/08/2025 02:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ حزين يهزّ عالم الموضة.. وفاة "غامضة" لمصممة أزياء على متن يخت فاخر!
Lebanon 24
نبأ حزين يهزّ عالم الموضة.. وفاة "غامضة" لمصممة أزياء على متن يخت فاخر!
14:15 | 2025-08-07
07/08/2025 02:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
09:09 | 2025-08-07
07/08/2025 09:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
06:28 | 2025-08-07
07/08/2025 06:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:52 | 2025-08-07
07/08/2025 03:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:53 | 2025-08-07
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
14:15 | 2025-08-07
نبأ حزين يهزّ عالم الموضة.. وفاة "غامضة" لمصممة أزياء على متن يخت فاخر!
09:09 | 2025-08-07
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
06:28 | 2025-08-07
فستان مكشوف البطن… هيلدا خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
03:52 | 2025-08-07
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
03:05 | 2025-08-07
من خلال السيدة فيروز.. فنانة عربية تعود إلى الغناء (فيديو)
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24