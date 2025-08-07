مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي

Advertisement

خَطفت الفاشينيستا مريم رضا، المعروفة بلقب "مرمر"، الأنظار خلال حضورها حفل ما قبل زفاف المؤثرة يمنى (الدكتورة يومي) إلى رجل الأعمال غورهان كيزيلوز، والذي أُقيم مساء الأربعاء.وتألقت مرمر بفستان فاخر من تصميم المصمّم اللبناني العالمي صعب، اختارته باللون الزهري الباهت، بتصميم ملوكي استوحي من قصص الأميرات. وجاء الفستان ضيّقًا من الأعلى، مغطّى بالكامل بالـ"باييت" كبيرة الحجم والمزيّنة بتدرجات ألوان ناعمة، مع حمّالات رفيعة تكمّل التصميم الراقي، في حين انسدل من الأسفل بتنورة واسعة من طبقات التول الفخمة.وأضفى الشال الذي التف حول الرقبة وامتد إلى الأرض مزيدًا من الفخامة على الإطلالة.وكمّلت مرمر طلّتها بمجوهرات فاخرة من الألماس الأصفر، شملت قلادة بأحجار صفراء كبيرة، وأقراط متناسقة، إلى جانب إسورة رقيقة وخواتم ناعمة.أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت تسريحة "ذيل الحصان" ، ووضعت مكياجًا أنيقًا بألوان برونزية وترابية مع لمسة وردية على الشفاه، لتكون من أبرز إطلالات السهرة وأكثرها أناقة.