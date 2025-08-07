"المجهولة" لهيفاء المنصور.. في الدورة الـ50 للمهرجان العالمي في تورونتو

Advertisement

في إنجاز جديد للسينما ، تم اختيار فيلم "المجهولة" للمخرجة المنصور للعرض العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بدورته الـ50، والتي تُقام من 4 إلى 14 أيلول 2025 في مدينة تورنتو الكندية، في حدث يُعد من أبرز التظاهرات السينمائية على مستوى العالم.وأعلن المهرجان رسمياً أن فيلم "المجهولة" سيكون ضمن قائمة عروضه الأولى، في خطوة تعزز الحضور السعودي على الساحة السينمائية العالمية. الفيلم من بطولة ميلا في تعاونها الثاني مع المنصور، إلى جانب شافي الحارثي وعزيز الغرباوي.وعلّقت ميلا الزهراني عبر حسابها في منصة X قائلة: "الحمدلله، فيلم المجهولة (UNIDENTIFIED) ترشّح رسمياً لمهرجان تورنتو العالمي."تدور أحداث الفيلم في أجواء من الغموض والتشويق، حيث يُعثر على جثة فتاة مراهقة وسط الصحراء، ما يثير أسئلة كثيرة حول هويتها وظروف مقتلها. تقود سيدة رحلة البحث عن الحقيقة، وتبدأ في فك خيوط الجريمة والتعرّف إلى تفاصيل القصة الغامضة التي تحيط بالمجهولة.هذا الفيلم يُضيف إلى سجل هيفاء المنصور الحافل بالأعمال المميزة، بعد أن شاركت سابقاً في مهرجان بأفلام مثل "وجدةط و"المرشحة المثالية"، مما يؤكد مكانتها كإحدى أبرز صانعات السينما في العالم العربي.ويترقب جمهور المهرجان والعالم الأول للفيلم، وسط اهتمام دولي متزايد بأعمال السينما السعودية، التي باتت تُنافس بقوة في المحافل الفنية العالمية.