زواجهما استمر لبضعة أشهر فقط.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)

انتشرت مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن انفصال الفنانة عن زوجها رجل الأعمال ، وذلك بعد زواج لم يدم سوى بضعة أشهر.

Advertisement

لكن ياسمين وزوجها لم يعلقا بعد على تلك الأنباء حيث التزما الصمت حتى الآن، ورغم ذلك هناك من يؤكد ان الانفصال وقع بهدوء ودون ضجة.



وكان رجل الأعمال أحمد قد شارك مؤخرًا في إنتاج أحدث أعمال ياسمين الفنية، وهو فيلم " "، الذي حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً طيباً من الجمهور.



يذكر أن ياسمين رئيس سبق لها الزواج من المخرج وانجبت منه ابنها "سليم"، وقد تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلمي " لما" مع يسرا و" " مع .(لها)