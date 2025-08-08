30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
زواجهما استمر لبضعة أشهر فقط.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)
Lebanon 24
08-08-2025
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت
أخبار
مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن انفصال الفنانة
المصرية
ياسمين رئيس
عن زوجها رجل الأعمال
أحمد عبدالعزيز
، وذلك بعد زواج لم يدم سوى بضعة أشهر.
Advertisement
لكن ياسمين وزوجها لم يعلقا بعد على تلك الأنباء حيث التزما الصمت حتى الآن، ورغم ذلك هناك من يؤكد ان الانفصال وقع بهدوء ودون ضجة.
وكان رجل الأعمال أحمد
عبدالعزيز
قد شارك مؤخرًا في إنتاج أحدث أعمال ياسمين الفنية، وهو فيلم "
الفستان الأبيض
"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً طيباً من الجمهور.
يذكر أن ياسمين رئيس سبق لها الزواج من المخرج
هادي الباجوري
وانجبت منه ابنها "سليم"، وقد تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلمي "
الست
لما" مع يسرا و"
هيروشيما
" مع
أحمد السقا
.(لها)
مواضيع ذات صلة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
08/08/2025 10:28:53
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
08/08/2025 10:28:53
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
08/08/2025 10:28:53
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
Lebanon 24
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
08/08/2025 10:28:53
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:05 | 2025-08-08
08/08/2025 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة لا تُقدّر بثمن من الأمير فيليب لكيت ميدلتون: لا تنظري إلى الكاميرا
Lebanon 24
نصيحة لا تُقدّر بثمن من الأمير فيليب لكيت ميدلتون: لا تنظري إلى الكاميرا
23:00 | 2025-08-07
07/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المجهولة" لهيفاء المنصور.. في الدورة الـ50 للمهرجان العالمي في تورونتو
Lebanon 24
"المجهولة" لهيفاء المنصور.. في الدورة الـ50 للمهرجان العالمي في تورونتو
16:44 | 2025-08-07
07/08/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
16:00 | 2025-08-07
07/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
14:53 | 2025-08-07
07/08/2025 02:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:05 | 2025-08-08
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
23:00 | 2025-08-07
نصيحة لا تُقدّر بثمن من الأمير فيليب لكيت ميدلتون: لا تنظري إلى الكاميرا
16:44 | 2025-08-07
"المجهولة" لهيفاء المنصور.. في الدورة الـ50 للمهرجان العالمي في تورونتو
16:00 | 2025-08-07
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
14:53 | 2025-08-07
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
14:00 | 2025-08-07
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24