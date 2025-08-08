Advertisement

المرأة

زواجهما استمر لبضعة أشهر فقط.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)

Lebanon 24
08-08-2025 | 02:05
انتشرت أخبار مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن انفصال الفنانة المصرية ياسمين رئيس عن زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، وذلك بعد زواج لم يدم سوى بضعة أشهر.
لكن ياسمين وزوجها لم يعلقا بعد على تلك الأنباء حيث التزما الصمت حتى الآن، ورغم ذلك هناك من يؤكد ان الانفصال وقع بهدوء ودون ضجة.

وكان رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز قد شارك مؤخرًا في إنتاج أحدث أعمال ياسمين الفنية، وهو فيلم "الفستان الأبيض"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً طيباً من الجمهور.

يذكر أن ياسمين رئيس سبق لها الزواج من المخرج هادي الباجوري وانجبت منه ابنها "سليم"، وقد تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلمي "الست لما" مع يسرا و"هيروشيما" مع أحمد السقا.(لها)

