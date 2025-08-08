29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في زفاف يومي.. النجمات يتألقن بإطلالات تخطف الأنفاس
Lebanon 24
08-08-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
حتفلت صانعة المحتوى يمنى
خوري
، المعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، بزفافها من رجل الأعمال
التركي
غورهان كيزيلوز، مساء الخميس، في قصر فاخر يطل على بحيرة كومو
الإيطالية
، وسط أجواء حالمة جمعت بين الفخامة والرومانسية.
Advertisement
وحضر الحفل عدد كبير من نجمات ومؤثرات السوشيال ميديا، اللواتي تألقن بإطلالات راقية من أهم دور الأزياء العالمية، في مشهد أشبه بعرض أزياء ساحر على ضفاف البحيرة.
نهى نبيل.. نعومة الأكوا وأناقة التفاصيل
لفتت الإعلامية
الكويتية
نهى نبيل الأنظار بإطلالة راقية بفستان بلون الأكوا الهادئ، تميّز بتصميمه المجسّم وزمزمته
الناعمة
على الورك، مع شال شيفون منسدل على الظهر أضفى لمسة رومانسية مميّزة. ونسّقت نهى فستانها مع مجوهرات ساحرة عزّزت جمال طلّتها.
مرمر..
حورية
البحر في لوحة متلألئة
اختارت الفاشينيستا مرمر فستانًا مذهلًا من توقيع المصمّمة سارة مراد، جاء ضيقًا بالكامل وبدون أكمام، مزدانًا بـ”الباييت” والترتر المتدرّج بين الأكوا والبنفسجي والزهري، في تصميم يعكس أجواء الصيف البراقة وكأنها خرجت من أعماق البحر.
فرحانة بودي.. وردة زرقاء تتلألأ
تألقت الفاشينيستا فرحانة بودي بفستان أزرق عصري من Vlora & Kaltrina، بتصميم كورسيه من الأعلى مزخرف بالستراس، وتنورة طويلة مزيّنة بورود نافرة وحبيبات باييت لماعة، ما منحها إطلالة رومانسية بطابع جريء وحديث.
فوز الفهد.. موج البحر بتوقيع رامي قاضي
أما فوز الفهد، فاختارت فستانًا صيفيًا حالماً من المصمم رامي قاضي بلون الأزرق الفاتح، بتصميم ضيق من دون أكمام، يزدان بترتر متدرّج بألوان البحر، فبدت إطلالتها مستوحاة من أمواج بحيرة كومو الهادئة، في تناغم تام مع أجواء الزفاف.
ليلة لا تُنسى على ضفاف البحيرة، جمعت بين الحب، والأناقة، وسحر الموضة… وكلها تحت عنوان: زفاف العام!
(لها)
مواضيع ذات صلة
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
09/08/2025 01:52:58
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في ثالث أيام زفاف نجل إيلي صعب.. "الكنة" الجديدة تخطف الأنظار بإطلالة فخمة (فيديو وصور)
Lebanon 24
في ثالث أيام زفاف نجل إيلي صعب.. "الكنة" الجديدة تخطف الأنظار بإطلالة فخمة (فيديو وصور)
09/08/2025 01:52:58
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة السيدة الأولى تخطف الأنظار في زفاف ابن إيلي صعب! (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة السيدة الأولى تخطف الأنظار في زفاف ابن إيلي صعب! (فيديو)
09/08/2025 01:52:58
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تستقبل سحر السينما الإندونيسية: عروض مجانية وأفلام تخطف الأنفاس في آب
Lebanon 24
موسكو تستقبل سحر السينما الإندونيسية: عروض مجانية وأفلام تخطف الأنفاس في آب
09/08/2025 01:52:58
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من كريمات البشرة إلى التكنولوجيا: حمض الهيالورونيك يشقّ طريقه إلى الأجهزة الذكية!
Lebanon 24
من كريمات البشرة إلى التكنولوجيا: حمض الهيالورونيك يشقّ طريقه إلى الأجهزة الذكية!
16:00 | 2025-08-08
08/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
Lebanon 24
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
10:07 | 2025-08-08
08/08/2025 10:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة بحرينية تُبهر الجمهور بأغنية للسيدة فيروز
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة بحرينية تُبهر الجمهور بأغنية للسيدة فيروز
08:36 | 2025-08-08
08/08/2025 08:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تمزق فستانها وانقطع عقدها الماسي.. شاهدوا ماذا حصل مع يومي في حفل زفافها (فيديو)
Lebanon 24
تمزق فستانها وانقطع عقدها الماسي.. شاهدوا ماذا حصل مع يومي في حفل زفافها (فيديو)
04:51 | 2025-08-08
08/08/2025 04:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة "يومي" تلفت الأنظار في عرسها.. وهذا ما فعلته مع هيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة "يومي" تلفت الأنظار في عرسها.. وهذا ما فعلته مع هيفا وهبي (فيديو)
03:21 | 2025-08-08
08/08/2025 03:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2025-08-08
من كريمات البشرة إلى التكنولوجيا: حمض الهيالورونيك يشقّ طريقه إلى الأجهزة الذكية!
10:07 | 2025-08-08
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
08:36 | 2025-08-08
بالفيديو: فنانة بحرينية تُبهر الجمهور بأغنية للسيدة فيروز
04:51 | 2025-08-08
تمزق فستانها وانقطع عقدها الماسي.. شاهدوا ماذا حصل مع يومي في حفل زفافها (فيديو)
03:21 | 2025-08-08
شقيقة "يومي" تلفت الأنظار في عرسها.. وهذا ما فعلته مع هيفا وهبي (فيديو)
02:05 | 2025-08-08
زواجهما استمر لبضعة أشهر فقط.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24