متفرقات

في زفاف يومي.. النجمات يتألقن بإطلالات تخطف الأنفاس

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:13
حتفلت صانعة المحتوى يمنى خوري، المعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، بزفافها من رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز، مساء الخميس، في قصر فاخر يطل على بحيرة كومو الإيطالية، وسط أجواء حالمة جمعت بين الفخامة والرومانسية.
وحضر الحفل عدد كبير من نجمات ومؤثرات السوشيال ميديا، اللواتي تألقن بإطلالات راقية من أهم دور الأزياء العالمية، في مشهد أشبه بعرض أزياء ساحر على ضفاف البحيرة.

نهى نبيل.. نعومة الأكوا وأناقة التفاصيل
 


لفتت الإعلامية الكويتية نهى نبيل الأنظار بإطلالة راقية بفستان بلون الأكوا الهادئ، تميّز بتصميمه المجسّم وزمزمته الناعمة على الورك، مع شال شيفون منسدل على الظهر أضفى لمسة رومانسية مميّزة. ونسّقت نهى فستانها مع مجوهرات ساحرة عزّزت جمال طلّتها.

مرمر.. حورية البحر في لوحة متلألئة
 


اختارت الفاشينيستا مرمر فستانًا مذهلًا من توقيع المصمّمة سارة مراد، جاء ضيقًا بالكامل وبدون أكمام، مزدانًا بـ”الباييت” والترتر المتدرّج بين الأكوا والبنفسجي والزهري، في تصميم يعكس أجواء الصيف البراقة وكأنها خرجت من أعماق البحر.

فرحانة بودي.. وردة زرقاء تتلألأ
 


تألقت الفاشينيستا فرحانة بودي بفستان أزرق عصري من Vlora & Kaltrina، بتصميم كورسيه من الأعلى مزخرف بالستراس، وتنورة طويلة مزيّنة بورود نافرة وحبيبات باييت لماعة، ما منحها إطلالة رومانسية بطابع جريء وحديث.

فوز الفهد.. موج البحر بتوقيع رامي قاضي
 


أما فوز الفهد، فاختارت فستانًا صيفيًا حالماً من المصمم رامي قاضي بلون الأزرق الفاتح، بتصميم ضيق من دون أكمام، يزدان بترتر متدرّج بألوان البحر، فبدت إطلالتها مستوحاة من أمواج بحيرة كومو الهادئة، في تناغم تام مع أجواء الزفاف.

ليلة لا تُنسى على ضفاف البحيرة، جمعت بين الحب، والأناقة، وسحر الموضة… وكلها تحت عنوان: زفاف العام!
 
(لها)
