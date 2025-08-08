سمراء ولا تزال صبية.. والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار تعرّفوا إليها (صورة)

Advertisement

انتهى مؤخرا المسلسل المعرب "آسر" من بطولة النجم السوري والممثلة والممثل وغيرهم من نخبة الممثلين اللبنانيين والسوريين.وانتشرت فيديوهات لباسل وباميلا عبر مواقع التواصل خلال تصوير "آسر" في دبي، وظهرت والدة باميلا معها "تغريد".