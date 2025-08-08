Advertisement

المرأة

سمراء ولا تزال صبية.. والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار تعرّفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:48
انتهى مؤخرا المسلسل التركي المعرب "آسر" من بطولة النجم السوري باسل خياط والممثلة باميلا الكيك والممثل خالد القيش وغيرهم من نخبة الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وانتشرت فيديوهات لباسل وباميلا عبر مواقع التواصل خلال تصوير بودكاست "آسر" في دبي، وظهرت والدة باميلا معها "تغريد". 
 
 
 
ولفتت والدة باميلا الأنظار، فهي سمراء وجميلة ولا تزال صبية. هل تشبهها برأيكم؟ 
 
