المرأة

حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:05
في الساعات الماضية، لفتت الممثلة السورية الشهيرة نور علي الأنظار بلقطة جديدة من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات، حيث حملت العلم اللبناني بين يديها.
وقد وجّهت نور علي رسالة مؤثرة إلى الشعب اللبناني عبر هذه الصورة، حيث كتبت: "الله يحمي لبنان وأهلها".

