بعد ان تراجع وضعها الصحي.. شقيق انغام يخرج عن صمته
Lebanon 24
10-08-2025
|
14:35
حالة من القلق أثيرت بشأن الوضع الصحي للفنانة
المصرية
أنغام
، بعدما ترددت أنباء تفيد بتدهور وضعها بعد الجراحة الأخيرة، وأنه تم احتجازها في غرفة عزل ومنع الزيارة عنها بسبب ضعف في جهاز المناعة.
وأخيرًا، كشف شقيق أنغام، خالد سليمان، أن كل الأنباء المتداولة خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، وعبّر عن استياء عائلة الفنانة من خلال منشور على حسابه الرسمي في
فيسبوك
، قال فيه: "ماتصدقوش الصحافة، أنغام بخير وبتتعافى وهترجع لنا بألف سلامة بإذن الله عن قريب.. الأخبار المنشورة كلها كذب وتضليل وكلامي ده أكيد وعلى مسؤوليتي".
وكان والد أنغام،
محمد علي سليمان
، أكد في تصريحات سابقة أن حالة ابنته أنغام مستقرة، مشيرًا إلى أنه يتواصل معها يوميًا للاطمئنان على وضعها، لافتًا إلى أن ابنها عمر يقيم معها ويؤكد أن حالتها مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.
