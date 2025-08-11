Advertisement

المرأة

لهذا السبب.. تُخفي نسرين طافش وجه زوجها في الصور

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:43
كشفت الفنانة نسرين طافش، سبب عدم ظهور زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر معها في الصور أو المناسبات الفنية، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالخوف من الحسد، رغم إيمانها بوجوده، وإنما يرجع إلى رغبته في الابتعاد عن الأضواء.
وقالت نسرين في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "العين حق، لكن مش لدرجة إني أخاف وأمنعه من الظهور، هو ببساطة ما بيحب الشهرة ولا الأضواء، وحتى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، هو شخص بيحب الخصوصية، وعايزني أكون أسعد إنسانة في الدنيا".

وعن تجربتها الزوجية، أكدت أن الزواج من الشخص المناسب يمنح المرأة طمأنينة وتركيزاً أكبر في العمل، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها أحمد تمدها بطاقة إيجابية تساعدها على تطوير نفسها والاهتمام بصحتها وأهلها، مضيفة: "الزواج أحيانًا بيكون نقمة وأحياناً نعمة، لكن لما تختار الشخص الصح بيكون أكبر نعمة".(نواعم)

