لهذا السبب.. تُخفي نسرين طافش وجه زوجها في الصور

كشفت الفنانة ، سبب عدم ظهور زوجها رجل الأعمال المصري معها في الصور أو المناسبات الفنية، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالخوف من الحسد، رغم إيمانها بوجوده، وإنما يرجع إلى رغبته في الابتعاد عن الأضواء.وقالت نسرين في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": " حق، لكن مش لدرجة إني أخاف وأمنعه من الظهور، هو ببساطة ما بيحب الشهرة ولا الأضواء، وحتى حساباته على خاصة، هو شخص بيحب الخصوصية، وعايزني أكون إنسانة في الدنيا".وعن تجربتها الزوجية، أكدت أن الزواج من الشخص المناسب يمنح المرأة طمأنينة وتركيزاً أكبر في العمل، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها أحمد تمدها بطاقة إيجابية تساعدها على تطوير نفسها والاهتمام بصحتها وأهلها، مضيفة: "الزواج أحيانًا نقمة وأحياناً نعمة، لكن لما تختار الشخص الصح بيكون أكبر نعمة".(نواعم)