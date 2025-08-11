30
السدر.. سر الشعر العربي الكثيف منذ قرون حتى اليوم
Lebanon 24
11-08-2025
|
14:00
A-
A+
في زمن تغزو فيه
منتجات العناية
الصناعية الأسواق، يبقى السدر أحد أقدم وأبسط
أسرار الجمال
العربي. هذا النبات الشجري المعروف علمياً باسم Ziziphus Spina-Christi استُخدم منذ قرون في بلاد العرب لتقوية الشعر وتطهير فروة الرأس، بفضل خصائصه المطهّرة والمغذية.
فوائد السدر للشعر:
- يقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف ويقلل التقصف.
- يوقف التساقط ويحفز نمو الشعر عبر تنشيط
الدورة
الدموية.
- ينظف فروة الرأس ويوازن إفراز الزيوت.
- يكثف الشعر ويمنحه لمعاناً طبيعياً.
- يصلح التلف الناتج عن الصبغات والحرارة.
طريقة
ماسك
السدر التقليدي:
امزجي 3–4 ملاعق من بودرة السدر مع كوب ماء دافئ أو منقوع أعشاب، وأضيفي زيت
الزيتون
أو الخروع، والعسل أو الزبادي. وزعيه على الشعر، غطيه بقبعة بلاستيكية، واتركيه 45–
60 دقيقة
قبل شطفه بالماء فقط.
وصفات حسب نوع الشعر:
- للشعر الدهني: سدر + منقوع النعناع أو إكليل الجبل + قطرات خل التفاح.
- للجاف: سدر + زيت جوز
الهند
+ عسل أو زبادي.
- للتالف: سدر + منقوع البابونج + زيت الأرغان + صفار بيضة.
يناسب السدر جميع أنواع الشعر، مع تعديل الوصفة حسب الحاجة، ويوصى بالاستمرار أسبوعياً للحصول على نتائج واضحة.
