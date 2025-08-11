السدر.. سر الشعر العربي الكثيف منذ قرون حتى اليوم

Advertisement

- يقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف ويقلل التقصف.

- يوقف التساقط ويحفز نمو الشعر عبر تنشيط الدموية.

- ينظف فروة الرأس ويوازن إفراز الزيوت.

- يكثف الشعر ويمنحه لمعاناً طبيعياً.

- يصلح التلف الناتج عن الصبغات والحرارة.

- للشعر الدهني: سدر + منقوع النعناع أو إكليل الجبل + قطرات خل التفاح.

- للجاف: سدر + زيت جوز + عسل أو زبادي.

- للتالف: سدر + منقوع البابونج + زيت الأرغان + صفار بيضة.

في زمن تغزو فيه الصناعية الأسواق، يبقى السدر أحد أقدم وأبسط العربي. هذا النبات الشجري المعروف علمياً باسم Ziziphus Spina-Christi استُخدم منذ قرون في بلاد العرب لتقوية الشعر وتطهير فروة الرأس، بفضل خصائصه المطهّرة والمغذية.امزجي 3–4 ملاعق من بودرة السدر مع كوب ماء دافئ أو منقوع أعشاب، وأضيفي زيت أو الخروع، والعسل أو الزبادي. وزعيه على الشعر، غطيه بقبعة بلاستيكية، واتركيه 45– قبل شطفه بالماء فقط.يناسب السدر جميع أنواع الشعر، مع تعديل الوصفة حسب الحاجة، ويوصى بالاستمرار أسبوعياً للحصول على نتائج واضحة.