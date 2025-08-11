نجوى كرم تتألق كملكة قرطاج.. في حفل كامل العدد

Advertisement

بعد غياب 9 سنوات عن مهرجان قرطاج الدولي، عادت شمس الأغنية لتشعل المسرح الأثري بحفل كامل العدد، قدّمت خلاله باقة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور .ظهرت بفستان ذهبي ميتاليكي مستوحى من الطراز ، يحاكي شخصية أليسار مؤسِّسة قرطاج. جاء الفستان بقصة كورسيه بلا أكمام مع حواف بارزة عند ، وتنورة واسعة بطيات طولية، وأكملته بكاب متطاير من الخلف باللون نفسه.اعتمدت إكسسوارات ذهبية ضخمة على شكل أساور وأقراط أنيقة، مع تسريحة ويفي ناعمة ومكياج برونزي ناري أبرز ملامحها.افتتحت الحفل بأغنية "عزك دايم يا قرطاج" التي غنتها لأول مرة عام 1997 على المسرح نفسه، وطلبت من الجمهور إضاءة هواتفهم لتتحول المدرجات إلى بحر من الأضواء. ووفق إدارة المهرجان، كان هذا الحفل أول عروض الموسم التي بيعت تذاكرها بالكامل قبل الموعد، مؤكداً شعبية نجوى الكبيرة في والعالم العربي.