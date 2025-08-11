30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
نجوى كرم تتألق كملكة قرطاج.. في حفل كامل العدد
Lebanon 24
11-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غياب 9 سنوات عن مهرجان قرطاج الدولي، عادت شمس الأغنية
اللبنانية
نجوى كرم
لتشعل المسرح الأثري بحفل كامل العدد، قدّمت خلاله باقة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور
التونسي
.
Advertisement
ظهرت
نجوى
بفستان ذهبي ميتاليكي مستوحى من الطراز
الروماني
، يحاكي شخصية
الملكة
أليسار مؤسِّسة قرطاج. جاء الفستان بقصة كورسيه بلا أكمام مع حواف بارزة عند
الصدر
، وتنورة واسعة بطيات طولية، وأكملته بكاب متطاير من الخلف باللون نفسه.
اعتمدت إكسسوارات ذهبية ضخمة على شكل أساور وأقراط أنيقة، مع تسريحة ويفي ناعمة ومكياج برونزي ناري أبرز ملامحها.
افتتحت الحفل بأغنية "عزك دايم يا قرطاج" التي غنتها لأول مرة عام 1997 على المسرح نفسه، وطلبت من الجمهور إضاءة هواتفهم لتتحول المدرجات إلى بحر من الأضواء. ووفق إدارة المهرجان، كان هذا الحفل أول عروض الموسم التي بيعت تذاكرها بالكامل قبل الموعد، مؤكداً شعبية نجوى الكبيرة في
تونس
والعالم العربي.
(لها)
مواضيع ذات صلة
بعد حفلها في قرطاج.. رسالة من نجل شقيق نجوى كرم لعمته
Lebanon 24
بعد حفلها في قرطاج.. رسالة من نجل شقيق نجوى كرم لعمته
12/08/2025 02:45:39
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
Lebanon 24
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
12/08/2025 02:45:39
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
12/08/2025 02:45:39
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت.. ماريلين نعمان تتألق في حفل ساحر
Lebanon 24
من بيروت.. ماريلين نعمان تتألق في حفل ساحر
12/08/2025 02:45:39
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
قد يعجبك أيضاً
السدر.. سر الشعر العربي الكثيف منذ قرون حتى اليوم
Lebanon 24
السدر.. سر الشعر العربي الكثيف منذ قرون حتى اليوم
14:00 | 2025-08-11
11/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرات كشفت الحقيقة.. هل انفصلت ايشواريا راي عن زوجها؟
Lebanon 24
الكاميرات كشفت الحقيقة.. هل انفصلت ايشواريا راي عن زوجها؟
09:55 | 2025-08-11
11/08/2025 09:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. تُخفي نسرين طافش وجه زوجها في الصور
Lebanon 24
لهذا السبب.. تُخفي نسرين طافش وجه زوجها في الصور
04:43 | 2025-08-11
11/08/2025 04:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
02:54 | 2025-08-11
11/08/2025 02:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على زواجها.. يومي "تستعرض" هدية هيفا وهبي الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على زواجها.. يومي "تستعرض" هدية هيفا وهبي الثمينة (فيديو)
01:25 | 2025-08-11
11/08/2025 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2025-08-11
السدر.. سر الشعر العربي الكثيف منذ قرون حتى اليوم
09:55 | 2025-08-11
الكاميرات كشفت الحقيقة.. هل انفصلت ايشواريا راي عن زوجها؟
04:43 | 2025-08-11
لهذا السبب.. تُخفي نسرين طافش وجه زوجها في الصور
02:54 | 2025-08-11
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
01:25 | 2025-08-11
بعد أيام على زواجها.. يومي "تستعرض" هدية هيفا وهبي الثمينة (فيديو)
23:51 | 2025-08-10
أطلت بكاش مايوه.. بطلة "إش إش" النجمة المصرية تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر (صور)
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24