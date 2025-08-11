Advertisement

متفرقات

نجوى كرم تتألق كملكة قرطاج.. في حفل كامل العدد

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:00
بعد غياب 9 سنوات عن مهرجان قرطاج الدولي، عادت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لتشعل المسرح الأثري بحفل كامل العدد، قدّمت خلاله باقة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور التونسي.
ظهرت نجوى بفستان ذهبي ميتاليكي مستوحى من الطراز الروماني، يحاكي شخصية الملكة أليسار مؤسِّسة قرطاج. جاء الفستان بقصة كورسيه بلا أكمام مع حواف بارزة عند الصدر، وتنورة واسعة بطيات طولية، وأكملته بكاب متطاير من الخلف باللون نفسه.

اعتمدت إكسسوارات ذهبية ضخمة على شكل أساور وأقراط أنيقة، مع تسريحة ويفي ناعمة ومكياج برونزي ناري أبرز ملامحها.

افتتحت الحفل بأغنية "عزك دايم يا قرطاج" التي غنتها لأول مرة عام 1997 على المسرح نفسه، وطلبت من الجمهور إضاءة هواتفهم لتتحول المدرجات إلى بحر من الأضواء. ووفق إدارة المهرجان، كان هذا الحفل أول عروض الموسم التي بيعت تذاكرها بالكامل قبل الموعد، مؤكداً شعبية نجوى الكبيرة في تونس والعالم العربي.
 
(لها)
 
