ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج

تُخطّط الممثلة العالميّة لمُغادرة ، وتستعدّ لبيع منزلها التاريخيّ في المدينة، والعيش في الخارج.

Advertisement

وفي هذا السياق، قال مصدر إنّ "جولي لم ترغب يوماً في الإقامة الدائمة في لوس أنجلوس، لكنها اضطرت للبقاء بسبب إتّفاقية الحضانة مع زوجها السابق الممثل ، وتُخطّط للانتقال فور بلوغ توأمها سنّ الـ18 سنة". (ارم نيوز)