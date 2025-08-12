Advertisement

المرأة

ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1403765-638906013163360508.jpg
Doc-P-1403765-638906013163360508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُخطّط الممثلة العالميّة أنجلينا جولي لمُغادرة لوس أنجلوس، وتستعدّ لبيع منزلها التاريخيّ في المدينة، والعيش في الخارج.
Advertisement
 
 
وفي هذا السياق، قال مصدر إنّ "جولي لم ترغب يوماً في الإقامة الدائمة في لوس أنجلوس، لكنها اضطرت للبقاء بسبب إتّفاقية الحضانة مع زوجها السابق الممثل براد بيت، وتُخطّط للانتقال فور بلوغ توأمها سنّ الـ18 سنة". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أسود ودانتيل... ممثلة شهيرة بفستان جريء جدًا (صور)
lebanon 24
12/08/2025 15:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
lebanon 24
12/08/2025 15:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت على كرسيّ متحرّك... ممثلة شهيرة جدّاً تكشف ما حدث لها (فيديو وصور)
lebanon 24
12/08/2025 15:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة عن شاحنات المساعدات: بتمنى لو كنت بشي وحدة منهن
lebanon 24
12/08/2025 15:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:13 | 2025-08-12
03:25 | 2025-08-12
02:41 | 2025-08-12
00:37 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
16:00 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24