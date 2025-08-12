34
المرأة
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
Lebanon 24
12-08-2025
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُخطّط الممثلة العالميّة
أنجلينا جولي
لمُغادرة
لوس أنجلوس
، وتستعدّ لبيع منزلها التاريخيّ في المدينة، والعيش في الخارج.
وفي هذا السياق، قال مصدر إنّ "جولي لم ترغب يوماً في الإقامة الدائمة في لوس أنجلوس، لكنها اضطرت للبقاء بسبب إتّفاقية الحضانة مع زوجها السابق الممثل
براد بيت
، وتُخطّط للانتقال فور بلوغ توأمها سنّ الـ18 سنة". (ارم نيوز)
