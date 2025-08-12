Advertisement

المرأة

ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:56
أثارت الممثلة التركيّة فهرية أفجان الجدل، بعدما عمدت إلى حذف عائلة زوجها "أوزجيفيت" من إسمها، ما دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إلى القول إنّها على خلاف مع الممثل بوراك أوزجيفيت، وأنّها قد تُعلن عن إنفصالها عنه قريباً.
والمفاجأة كانت بقيام فهرية بإعادة إسم عائلة زوجها سريعاً، من دون أنّ تُعلّق على خطوتها التي أثارت الجدل. (الامارات 24)
 
 
 
 
