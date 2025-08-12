Advertisement

المرأة

تبيّن أنها ليست أنثى... فضائح كثيرة كشفت بعد القبض على بلوغر معروفة!

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1403884-638906211509046174.jpg
Doc-P-1403884-638906211509046174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعادت الأجهزة الأمنية توقيف البلوغر ياسمين، المعروفة بحسابها الشهير "ياسمين تخلي الحجر يلين"، بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء العام، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح من الإعلانات.
Advertisement
وكشفت الأجهزة الأمنية أن البلوغر "ياسمين" ليست أنثى كما زعمت عبر حساباتها، بل تبين أنها متحول جنسيًا.



كما عُثر بحوزتها على أدوات جنسية وأجهزة إلكترونية تستخدم في تسجيل وبث المحتوى المخالف للقوانين والأعراف.



وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمة البلوغر ياسمين لفحصها فنيًا، ورصد المواد المخزنة عليها، إلى جانب مراجعة حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة حجم نشاطها، وعدد المقاطع المنشورة، والشبكات التي قد تتعاون معها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة البلوغر ياسمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
تنكر لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.. مُفاجأة من العيار الثقيل: البلوغر "ياسمين" ليست أنثى!
lebanon 24
12/08/2025 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
lebanon 24
12/08/2025 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكر أم أنثى؟ تعرفوا إلى جنس مولود وائل كفوري من زوجته شانا عبود
lebanon 24
12/08/2025 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مدوية: القبض على فنانة ومذيعة شهيرة بحوزتها مواد مخدرة.. اعترفت سابقا أنها "لقيطة" (صورة)
lebanon 24
12/08/2025 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:56 | 2025-08-12
08:13 | 2025-08-12
06:10 | 2025-08-12
03:25 | 2025-08-12
02:41 | 2025-08-12
00:37 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24