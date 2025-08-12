تبيّن أنها ليست أنثى... فضائح كثيرة كشفت بعد القبض على بلوغر معروفة!

أعادت توقيف ياسمين، المعروفة بحسابها الشهير "ياسمين تخلي الحجر يلين"، بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء العام، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح من الإعلانات.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن البلوغر "ياسمين" ليست أنثى كما زعمت عبر حساباتها، بل تبين أنها متحول جنسيًا.







كما عُثر بحوزتها على أدوات جنسية وأجهزة إلكترونية تستخدم في تسجيل وبث المحتوى المخالف للقوانين والأعراف.







وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمة البلوغر ياسمين لفحصها فنيًا، ورصد المواد المخزنة عليها، إلى جانب مراجعة حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة حجم نشاطها، وعدد المقاطع المنشورة، والشبكات التي قد تتعاون معها.







تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة البلوغر ياسمين إلى التي باشرت التحقيقات.