المرأة

من فنانة سورية شهيرة... رسالة مؤثرة جدًا إلى أنغام

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:46
نشرت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة للفنانة المصرية أنغام، عبرت فيها عن دعمها الكامل وتمنياتها لها بالشفاء العاجل، بعد تعرض أنغام لوعكة صحية وخضوعها لعمليات جراحية في إحدى مستشفيات ألمانيا.
 وكتبت اصالة على صفحتها الخاصة عبر منصة أكس:"للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره صوت مصر العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك".


يُذكر أن الفنانة أنغام تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية نتيجة مضاعفات في البنكرياس، ما استدعى خضوعها لعمليتين جراحيتين، إلا أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة حاليًا.
 
