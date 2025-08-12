30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
من فنانة سورية شهيرة... رسالة مؤثرة جدًا إلى أنغام
Lebanon 24
12-08-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
السورية
أصالة
رسالة مؤثرة للفنانة
المصرية
أنغام
، عبرت فيها عن دعمها الكامل وتمنياتها لها بالشفاء العاجل، بعد تعرض أنغام لوعكة صحية وخضوعها لعمليات جراحية في إحدى مستشفيات
ألمانيا
.
Advertisement
وكتبت
اصالة
على صفحتها الخاصة عبر منصة أكس:"للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره
صوت مصر
العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك".
يُذكر أن الفنانة أنغام تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية نتيجة مضاعفات في البنكرياس، ما استدعى خضوعها لعمليتين جراحيتين، إلا أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة حاليًا.
مواضيع ذات صلة
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
Lebanon 24
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
13/08/2025 00:47:16
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
13/08/2025 00:47:16
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
13/08/2025 00:47:16
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في وداع الفنان زياد الرحباني... رسالة مؤثرة جدًا من ممثلة لبنانية قديرة (فيديو)
Lebanon 24
في وداع الفنان زياد الرحباني... رسالة مؤثرة جدًا من ممثلة لبنانية قديرة (فيديو)
13/08/2025 00:47:16
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نجمة عالمية توجّه دعوة عاجلة إلى البابا... ما القصة؟
Lebanon 24
نجمة عالمية توجّه دعوة عاجلة إلى البابا... ما القصة؟
13:22 | 2025-08-12
12/08/2025 01:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تبيّن أنها ليست أنثى... فضائح كثيرة كشفت بعد القبض على بلوغر معروفة!
Lebanon 24
تبيّن أنها ليست أنثى... فضائح كثيرة كشفت بعد القبض على بلوغر معروفة!
11:39 | 2025-08-12
12/08/2025 11:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
09:56 | 2025-08-12
12/08/2025 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صرت ابكي"... شقيقة "يومي" تكشف عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها: "قفل راسي"
Lebanon 24
"صرت ابكي"... شقيقة "يومي" تكشف عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها: "قفل راسي"
08:13 | 2025-08-12
12/08/2025 08:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
Lebanon 24
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
06:10 | 2025-08-12
12/08/2025 06:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
03:44 | 2025-08-12
12/08/2025 03:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:22 | 2025-08-12
نجمة عالمية توجّه دعوة عاجلة إلى البابا... ما القصة؟
11:39 | 2025-08-12
تبيّن أنها ليست أنثى... فضائح كثيرة كشفت بعد القبض على بلوغر معروفة!
09:56 | 2025-08-12
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
08:13 | 2025-08-12
"صرت ابكي"... شقيقة "يومي" تكشف عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها: "قفل راسي"
06:10 | 2025-08-12
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
03:25 | 2025-08-12
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24