المرأة
بعد موافقة جورجينا على عرض رونالدو... كيف علّقت شبيهتها؟
Lebanon 24
12-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدثت ريما
العنزي
، الشهيرة بـ"شبيهة
جورجينا
"، ضجة على مواقع التواصل بعد ردّها الطريف على سؤال أحد المتابعين عن إحساسها بخطوبة النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
.
وقالت العنزي: "أنا من زمان قايلة لكم كريستيانو مو ستايلي، ولو ما عزمني على عرسه والله لأزعل وأسوي له بلوك".
تصريح ريما أثار تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، خاصة أنها دائمًا ما تربط اسمها بجورجينا
رودريغيز
، وتحرص على مشاركة تعليقاتها الطريفة حول
أخبار
الثنائي
الشهير.
