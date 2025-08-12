بعد موافقة جورجينا على عرض رونالدو... كيف علّقت شبيهتها؟

Advertisement

أحدثت ريما ، الشهيرة بـ"شبيهة "، ضجة على مواقع التواصل بعد ردّها الطريف على سؤال أحد المتابعين عن إحساسها بخطوبة النجم .وقالت العنزي: "أنا من زمان قايلة لكم كريستيانو مو ستايلي، ولو ما عزمني على عرسه والله لأزعل وأسوي له بلوك".تصريح ريما أثار تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، خاصة أنها دائمًا ما تربط اسمها بجورجينا ، وتحرص على مشاركة تعليقاتها الطريفة حول الشهير.