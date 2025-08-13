اصطدمت بها سيارة.. هذه حالة ليلى علوي الصحية بعد تعرضها لحادث سير

Advertisement

تعرضت النجمة ، لحادث سير على أثناء توجهها إلى إحدى القرى الساحلية لاستكمال إجازتها الصيفية، بعد أن اصطدمت بها سيارة من الخلف أثناء قيادتها، ما أثار قلق جمهورها.وأفاد مصدر مقرب أن الفنانة تعرضت لكدمات بسيطة في منطقتَي الكتف والرقبة، بالإضافة إلى إصابات سطحية وخدوش متفرقة، مؤكداً أن حالتها الصحية مستقرة ولا توجد أي خطورة على حياتها، بينما أصيبت سيارتها بأضرار كبيرة.ونقلت ليلى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة، للاطمئنان على حالتها ومنع أي مضاعفات محتملة، وقد أكدت نتائج الفحوصات عدم وجود كسور أو إصابات جسيمة.من جانبه، طمأن الفنان الدكتور الجمهور على صحة النجمة، مؤكداً أنها "بخير وبصحة جيدة، والحادث بسيط ومرّ دون إصابات تذكر". وأضاف أن ليلى أجرت صوراً شعاعية للتأكد من عدم وجود كسور، وأن الضرر اقتصر على كدمات بالكتف والرقبة فقط. (لها)