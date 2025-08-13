"أم الجميع".. جلطة مفاجئة تُدخل فنانة شهيرة العناية الفائقة!



Advertisement

وأوضح للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه أن أصيبت بجلطة، مؤكدين متابعتهم لوضعها الصحي عن كثب. أُعلنت أسرة الفنانة ومؤسستها الرسمية عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وسط دعوات من جمهورها ومحبيها بالشفاء العاجل.وأوضح للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه أن أصيبت بجلطة، مؤكدين متابعتهم لوضعها الصحي عن كثب.

ونُشر عبر الحساب الرسمي للفنانة على منصة "إنستغرام" بيان صادر عن أسرتها ومؤسسة الفهد، جاء فيه: "تُعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أم الجميع تمرّ حاليًا بوعكة صحية. نسأل أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها إلى جمهورها وهي بأتم الصحة والعافية."



وختم البيان بآية قرآنية: "وإذا مرضتُ فهو يشفين صدق الله العظيم"، داعين إلى الإكثار من الدعاء لها.