Advertisement

المرأة

بيسان إسماعيل تواجه شكوى أمام النيابة العامة في بيروت!

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1404408-638907260508284909.jpeg
Doc-P-1404408-638907260508284909.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات لـ"ONE TV" أن الفنانة بيسان إسماعيل تواجه شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، تتعلق باتهامات بالاحتيال على متعهد حفلات في العاصمة اللبنانية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الواقعة.
Advertisement
 
وكانت قد أحيت اليوتيوبر والفنانة السورية بيسان اسماعيل حفلة في بيروت، مساء السبت الماضي.
مواضيع ذات صلة
موقع إيه بي سي الإسباني: محكمة إسبانية تطلب من النيابة العامة إصدار الرأي في التحقيق مع نتنياهو بشأن شكوى بسبب الهجوم على قارب مادلين لكسر الحصار
lebanon 24
14/08/2025 08:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال
lebanon 24
14/08/2025 08:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
14/08/2025 08:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة الإسرائيلية: توجيه اتهام رسمي لإمرأة بتدبير محاولة لاغتيال نتنياهو
lebanon 24
14/08/2025 08:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:44 | 2025-08-14
16:19 | 2025-08-13
14:37 | 2025-08-13
09:00 | 2025-08-13
08:30 | 2025-08-13
08:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24