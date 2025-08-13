31
المرأة
بيسان إسماعيل تواجه شكوى أمام النيابة العامة في بيروت!
Lebanon 24
13-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات لـ"ONE TV" أن الفنانة
بيسان إسماعيل
تواجه شكوى أمام
النيابة العامة
الاستئنافية في
بيروت
، تتعلق باتهامات بالاحتيال على متعهد حفلات في العاصمة
اللبنانية
، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية حول الواقعة.
وكانت قد أحيت اليوتيوبر والفنانة
السورية
بيسان
اسماعيل حفلة في بيروت، مساء السبت الماضي.
تابع
